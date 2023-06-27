Çarşı ağlıyor

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ın turizm merkezi Girne’de tarihi antik limanın restorasyon çalışmaları devam ederken, çarşı esnafı da satışların kötü gitmesinden yakınıyor. “Son 40 yılın en kötü bayramını yaşıyoruz” diyen esnaf, vatandaşın alım gücünün düşmesi nedeniyle bayramlık alış-verişlerin tamamen durma noktasına geldiğini ifade ediyor.

Türk Lirası’nda meydana gelen değer kaybının çarşıya ağır darbe indirdiğini belirten esnaf, bayram arifesinde az da olsa satış umudu taşıdıklarını, ancak bunun da gerçekleşmediğini söylüyor. Esnaf, çarşıdaki durgunluğun giderilmemesi halinde dükkan kiralarının ödenemeyeceğini, çok sayıda işletmenin iflas noktasına geleceğini belirtiyor.

Ne dediler…?

Şenol Vardar

“Girne’de 1974 yılından bu yana esnafım ve her geçen gün daha da kötüye gidiyoruz. 1974’ten bu yana en kötü yılımızı yaşıyoruz. Ayrıca son 40 senenin en kötü Haziran ayını yaşıyoruz. Dükkana bir müşteri gelmiyor. Dövizin yükselmesi işlerimizi olumsuz etkiliyor. Aldığımız ürünler dövize endeksli olduğu için geçen sene 400 TL’ye sattığım bir ürünü bu sene 800’e satıyorum. Bayrama sayılı saatler kaldı ancak son 4 yıldır hiçbir bayramın ülke genelindeki esnafa faydası yoktur. Bu yıl da çarşıda bayram havası yoktur. 15 sene önce bayramda bir yıllık paramızı yaptığımız için dört gözle bayramı beklerdik ancak şimdi öyle bir hava çarşıda yoktur. Buradaki esnaf dövizle kira ödüyor ve bu iş böyle giderse kira ödeyemeyen esnaf dükkanlarını kapatmak zorunda kalacaktır. Şu anda bile Girne’nin en işlek caddesi üzerinde kapalı olan boş kalan dükkanlar var. Bu film koptu ve sona geldik.”

Fettah Özpolat

“Yaklaşık 15 yıldır Girne çarşısında esnafım ancak işler gün geçtikçe kötüye gidiyor. Bayrama sayılı günler kalsa da çarşıda pek bir hareketlilik yaşanmıyor. Yaz aylarında olmamıza rağmen turist dahi yok. Ana caddeler üzerindeki eski yoğunluklar da yaşanmıyor. Daha önceki yıllarda ülkeye gelen turistler ve yerli halk da çarşıya çıkar özel günlerde alışveriş yapardı. Ancak şu anda yerli halkın alışveriş yapma gücü çok düştü ve artık eskisi gibi çarşıya çıkamıyor. Girne’de işler böyle devam ederse esnaf bir bir kapatmaya gidecektir ayakta kalabilen kalacaktır.”

Mustafa Yaprak

“Girne’de işler ne yazık ki çok kötü gidiyor. İnsanların ceplerindeki para her geçen gün eriyor ve alım gücünü kaybeden insanlar çarşıya çıkamıyor. Bayrama çok az bir zaman kaldı ancak çarşıda hiçbir hareket yoktur. Pandemiden önceki bayramlar bir nebze olsa daha iyiydi ancak bu bayram çarşıda sadece az bir sayıda turist vardır. Girne’de işler böyle devam ederse mağazalardaki çalışanlar işsiz kalacak, esnaf yükümlülüklerini yerine getiremeyecek veya dükkanlarını kapatmak zorunda kalacaklardır.”

Çağrı Ersoy

“Girne’de 2016 yılında devraldığım atalarımdan gelen dükkanı çalıştırıyorum. Pandemi öncesindeki günleri henüz yakalayamadık. 2016 yılında çok iyi bir turist gelişi vardı ancak bugün ülkede doğru düzgün turist de yoktur. Bayram öncesindeyiz ve beklediğimiz gibi olmasa da çarşıda az bir hareketlilik vardır. Eski yıllarda bayram dönemlerinde çok güzel kalabalık günler yaşardık ancak son birkaç yıldır çok da iyi olmuyor. Girne’de dükkanlarını kapatan çok esnaf var ve bu çarşılar hareketlenmezse daha da kapatan işletmeler olacaktır.”

Adem Balık

“Girne’de işler geçtiğimiz yıllara oranla düşüştedir. Pandemi ile artan fiyatlar ve dövizdeki çalkalanmalar nedeniyle işler eskisi gibi gitmiyor. Bayrama az bir zaman kaldı ve az da olsa bir hareketlilik vardır ancak bu pek de memnun edici bir canlılık değildir. Daha önceki bayramlarda çok güzel işler yapıyor çok güzel kalabalık bir çarşıda iş yapıyorduk ancak şimdiye bakıldığında pek de böyle değildir. Biz de bayrama çok iyi bir şekilde hazırlandık ancak henüz beklediğimiz hareketliliği yakalayamadık.”