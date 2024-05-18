Ortak coşku 105 yaşında

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, KKTC'de de tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak, Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasının 105’inci yılında bugün, başkent Lefkoşa başta olmak üzere ilçelerde törenler düzenlenecek.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi kutlamaları, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun bugün saat 08.00’de BRT’de yapacağı günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayla başlayacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda saat 9.00'da yer alacak ikinci törende protokol sırasına göre anıta çelenkler sunulacak.

Lefkoşa merkez okullarından öğrenci ve öğretmenler, üniversiteler, Spor Dairesi'ne bağlı federasyon, kulüp ve dernekler, sivil toplum örgütleri ve halkın katılımıyla saat 09.30’da “105. Yıl Korteji” düzenlenecek.

Yürüyüş, Lefkoşa Girne Kapısı Atatürk Anıtı’ndan - Dereboyu Avenue güzergahında yapılacak.

Bölgelerdeki törenler

Gazimağusa’daki tören Zafer Anıtı önünde 09.00’da düzenlenecek.

Girne'de Ramadan Cemil Meydanı’nda yapılacak tören 8.30’da başlayacak. Güzelyurt'ta Atatürk Anıtı önünde yapılacak tören 9.00’da başlayacak. İskele'de tören 09.30’da Ecevit Meydanı’ndan yer alacak. Lefke Atatürk Anıtı önündeki tören 9.30’da başlayacak. Geçitkale'de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105’inci yıl dönümü nedeniyle Geçitkale Kasaba Meydanı’nda tören düzenlenecek ve 09.00’da başlayacak. Akdoğan Atatürk Anıtı’nda 9.00’da yer alacak tören protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulmasıyla başlayacak. Mehmetçik Ecevit Meydanı’nda yapılacak tören 9.00’da başlayacak.