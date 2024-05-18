10 gün direndi

Hüseyin ÇİÇEK

Ercan-İskele anayolu üzerinde, Serdarlı kavşağı yakınlarında, 8 Mayıs’ta, iki aracın yüzyüze çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve tedavi için Türkiye’ye gönderilen 26 yaşındaki Mücahit Demirel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdi. Askeri personel olan Demirel’in cenazesinin, memleketinde defnedileceği açıklandı.

Kaza 8 Mayıs’ta saat 07.30 sıralarında meydana gelmişti, Ercan-İskele anayolu üzerinde, Özkan Tulga yönetimindeki MC 690 plakalı salon araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada Ejder Petrol İstasyonu önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mücahit Demirel yönetimindeki 54 DR 638 Türkiye plakalı salon araçla yüz yüze çarpışmış ve kaza sonucu ağır yaralanan Mücahit Demirel, önce Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, ardından Türkiye’ye gönderilmişti.