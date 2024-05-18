Ev satın alıyorlar

Savaştan kaçan çok sayıda insanın Güney Kıbrıs’a giderken, bavullar dolusu para götürdüğü bildirildi. Rum basını, bunların bir kısmının ele geçirildiğini yazarken, 10 bin Euro’nun üzerindeki miktarın deklare edilmesi halinde herhangi bir sorun yaşanmadığına dikkat çekti. Güney Kıbrıs’a gidenlerin ilk sırasında Ukrayna vatandaşları var.

Politis gazetesi “Liman ve Havalimanlarındaki Valizlerde Milyonlarca Euro Taşınıyor” başlıklı haberinde, Rum Maliye Bakanlığı'nın, meclise sunduğu verilere dayanarak milyonlarca Euro’nun valizler içerisinde taşındığını ortaya koyduğunu yazdı.

Habere göre gümrük makamları 2019 yılı içerisinde posta yolu ile gönderilen paketler içerisinde toplam bir milyon 800 bin Euro tespit etti.

Güney Kıbrıs’ta son beş yıl içerisinde, havalimanlarından, limanlardan ve marinalardan ayrılan veya buralara gelen yolcuların bagajlarında 3.5 milyon Euro nakit para ele geçirildi.

Bahse konu paralara, kaynağının araştırılması için el konulduğunu yazan gazete Ağustos 2023-1 Mart 2024 tarihleri arasında Güney Kıbrıs’a 8 milyon Euro nakit para taşıdığı tespit edilen 30 yaşındaki Ukraynalı kadına ilişkin olayı da anımsattı.

Gazete yasa gereği bir kişinin 10 bin Euro’yu aşan miktarı beyan etmesi gerektiğini aksi takdirde cezai işlem uygulandığı da anımsattı.

Foto: Euro banknot ve konut