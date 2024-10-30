Ortak coşku

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı zaferinin ardından Türk milleti için yeni bir devir başlatarak, 29 Ekim 1923'te ilan ettiği Türkiye Cumhuriyeti, 101’inci yaşını kutluyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de tören ve etkinliklerle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, Lefkoşa'da, Atatürk Anıtı önünde törenle düzenlendi.

Tören, saat 09.30’da protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Anıt Özel Defteri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim tarafından imzalandı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, kurum kuruluş dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Antakya Medeniyetler Korosu konser verdi

Antakya Medeniyetler Korosu Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Girne’de sahne aldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101’inci yıldönümü Güzelyurt’ta da düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Korteji

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Başkent Lefkoşa’da “Cumhuriyet Korteji” düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen yürüyüşe, Lefkoşa bölge okullarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve diğer yetkililer katıldı.

TC, KKTC ve Atatürk bayraklarının taşındığı kortej, güzergah boyunca vatandaşlar tarafından alkışlandı. Pronto çemberinden başlayan kortej, askeri bando eşliğinde Dereboyu Avenue önünde tamamlandı.

Etkinlikte Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu konser verdi, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi ekibi halk dansları gösterisi sundu.