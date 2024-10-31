İnsanlık dışı 

İsrail ordusu, birçok kez saldırı düzenlediği Cibaliye'de, zorla yerinden ettiği mülteci kampı sakinlerini çıplak aramaya maruz bıraktı.

Paylaşılan görüntüde, sivillerin arasında küçük bir kız çocuğu da yer alıyor.

Saatlerce soğukta bekletilen Filistinliler, güvenli bölgelere kaçmaya çalışırken insanlık dışı muameleye maruz kaldı.

Amerikan CNN International, o Filistinlilerin yaşadıklarını anlattı.

Fotoğrafta Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'nın yıkıntıları arasında çömelmiş 200'den fazla kişiden oluşan büyük bir kalabalık görülüyor. Çoğunluğu erkek, çoğunun neredeyse çıplak, bazıları yaşlı, bazıları gözle görülür şekilde yaralı. Aralarında en az bir çocuk var.

Görgü tanıkları CNN International'a, Cibaliye mülteci kampındaki evlerinden kaçmaya çalışırken İsrail ordusu tarafından gözaltına alındıklarını ve çoğuna soyunma emri verildiğini, ardından saatlerce soğukta dışarıda tutulduklarını söyledi.

Yorgun yüzleri yaşadıkları zulmü gözler önüne seriyor. Öndeki erkekler endişeli bir şekilde önlerine bakarken, arkadakiler neler olup bittiğini görmek için boyunlarını uzatıyor.

Cuma günü Cibaliye'de çekilen bu görüntü, İsrail ordusunun devam eden kara operasyonu sırasında bölgeyi boşaltmaya zorlanmasının ardından burayı terk etmeye çalışan mülteci kampı sakinlerini gösteriyor.

Fotoğraf ilk olarak bir İsrail Telegram kanalında paylaşıldı; kimin çektiği belli olmasa da, fotoğraftaki erkeklerden birkaçı İsrail askerlerinin gözaltına alınırken kendilerini fotoğrafladığını söyledi.

CNN International, fotoğrafta görülen beş kişinin kimliğini tespit etti ve bu kişilerle konuştu. Bu kişilerden biri olan Muhannad Khalaf, kendisi, eşi ve bebek yaştaki oğullarının, İsrail askerleri tarafından durdurulduklarında belirlenmiş güvenli bir koridoru kullanarak kamptan kaçmaya çalıştıklarını söyledi.