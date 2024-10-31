Olumlu bir adım

Sosyal Sigortalar Dairesi, sigortalıların 1 Aralık’tan itibaren serbest çalışan hekimler veya Kamu Sağlık Kuruluşları tarafından yazılan reçetelerle sözleşmeli özel eczanelerden indirimli olarak ilaçlarını alabileceğini, sözleşmesi bulunmayan özel eczanelerden ilaç almaları halinde ise Daireye reçete, fatura ve makbuzla müracaat etmiş olsalar dahi taraflarına ödeme yapılmayacağını duyurdu.

Açıklamada, Ocak ayından itibaren yeni eczane sözleşmelerinin (EPS) imzalanması için özel eczanelere çağrıda bulunulduğu ve bu süreçte sigortalıların Sosyal Sigortalar Dairesi ile sözleşmesi olmayan özel eczanelerden indirimsiz olarak aldıkları ilaç bedellerinin Daireye reçete, fatura ve makbuzla birlikte müracaat edilmesi halinde ödendiği hatırlatıldı.

“Önceden serbest çalışan hekimler tarafından yazılan kronik veya akut reçeteler sözleşmeli eczanelerden indirimli olarak karşılanırken, yeni eczane sözleşmeleri uyarınca, Kamu Sağlık Kuruluşlarından yazılması halinde de sözleşmeli eczanelerden indirimli olarak karşılanabilmektedir.” denilen açıklamada, 1 Aralık’tan itibaren sigortalıların serbest çalışan hekimler veya Kamu Sağlık Kuruluşları tarafından yazılan reçetelerle sözleşmeli özel eczanelerden indirimli olarak ilaçlarını alabileceği bildirildi. Açıklamada, 1 Aralık’tan itibaren sigortalıların, sözleşmeli özel eczanelerden indirimli olarak alınan ilaç bedelleri için Daireye reçete, fatura ve makbuzla müracaat etmelerine gerek duyulmayacağı ve sözleşmesi bulunmayan özel eczanelerden ilaç almaları halinde Daireye reçete, fatura ve makbuzla müracaat etmiş olsalar dahi taraflarına ödeme yapılmayacağı da belirtildi.

Açıklamada, “Sağlık Kurulu kararı ile ilaç alan sigortalılarımız ise kurul kararının ardından, serbest çalışan hekimler veya Kamu Sağlık Kuruluşları tarafından en fazla iki aylık olarak yazdıracakları reçetelere ait ilaçlarını sözleşmeli veya sözleşmesiz tüm özel eczanelerden fatura ve makbuz karşılığı temin ederek, ödenmek için Sosyal Sigortalar Dairesine reçete, fatura, makbuz ile birlikte müracaat edeceklerdir. Sosyal Sigortalar Dairesi ile sözleşme imzalayan özel eczanelerin güncel listesi www.ssd.gov.ct.tr adresinde yayınlanmaktadır.” denildi.