Özersay kara sınır kapıları için tarih verdi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bu sabah katıldığı bir canlı yayında sınır kapılarının açılma sürecine yönelik bilgiler paylaştı.

“Eğer süreçte bir olumsuzluk yaşanmazsa 22 Haziran’da Güney ile kademeli geçişi açılabiliriz” diyen Özersay, Türkiye ya da uluslararası uçuşların açılması durumunda bunun Rum tarafına açılmayı da içereceğine değindi.

“1 Temmuz’dan itibaren Türkiye ve uluslararası uçuşlar için sınır kapılarının açılması uygulaması güney için de uygulanacak, ayrım yapılmayacak” diyen Özersay daha önceki açıklamalarında da 1 Temmuz sonrasındaki gelişlerde karantina uygulamasının olmayacağını kaydetmişti.

Her ülkenin kendine özgü koşulları olduğunu söyleyen Özersay, “Temkinli davranıyoruz diye eleştiriliyor olabilir ama bu temkinli davranma nedeniyle bugün olumlu bir sonuç var önümüzde. Biz Güney Kıbrıs kadar geç kapanmış olsayduık bugün nasıl bir tablo önümüzde olurdu?” diye sorarak, açılma konusunda da Güney kadar hızlı davranmayacaklarını anlattı

“Vicdani sorumluluğumuz var”

“Bizim Vicdanı sorumluluğumuz var. Olası bir can kaybını tüm ömrü boyunca sırtında taşıyacak insanlar bizleriz. Biz başka ülkelerde olduğu kadar yüksek bir risk alamayız” diyen Özersay, “Güney’de çalışanların mağduriyeti vardır ama unutmayalım ki bu süreçte başkalarının da büyük mağduriyeti oldu. 3 ay boyunca ailesini görememiş insanlar vardır” diyerek kararların her açıdan düşünülerek alındığını kaydetti