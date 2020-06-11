KKTC ‘devre dışı’

Rum Yönetimi ve Birleşik Krallık arasında, İngiliz Üsleri içerisinde kalan bölgelerin kalkınmasına yönelik 2014 yılında imzalanan anlaşmanın uygulamaya konulması sürecinin dün itibarıyla başladığı belirtildi.

Alithia gazetesi, bu tarihi gelişmenin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie ve diğer yetkililerinin katılımıyla Güney Lefkoşa’da gerçekleştirilen törenle başladığını yazdı.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 60 yıl sonra İngiliz Üsleri sınırları içerisindeki askeri olmayan bölgelerin kalkınmasına ilişkin nihai düzenlemenin sağlanmış olduğunu yazan gazete, bunun da gerek etkilenen belediye sakinlerinin, gerekse mal sahiplerinin mülklerini değerlendirme noktasına geleceği anlamını taşıdığını belirtti.

Habere göre, İngiliz Üslerinin, 200 km karelik alana denk gelen yüzde 78’i, şehir planlama bölgelerine dahil olması öngörülüyor. Böylece bu bölgeler içerisinde mülk sahibi olma ve kalkınmaya ilişkin sınırlandırmalar da kalkacak.

Gazete, 16 köy ve 3 belediyenin faydalanacağı bu anlaşmanın ayrıca Dikelya ve Ağrotur İngiliz Üslerinin askeri olmayan bölgeleriyle ilgili kalkınma ve şehircilik planlama bölgelerinin belirlenmesini de öngördüğünü yazdı.

Habere göre, Rum Yönetimi ile Birleşik Krallık arasındaki anlaşma 15 Ocak 2014’te o dönemin Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague arasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Londra ziyareti çerçevesinde imzalandı.

Anastasiadis: Tarihi bir gün

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, törende yaptığı konuşmada, İngiliz makamlarının kontrol ettiği bölgeler içerisinde kalan sakinler ile mal sahipleri için tarihi bir gün yaşandığına işaret ederek, bunun iki ülke arasındaki mükemmel ilişkilerin elle tutulur bir göstergesini de teşkil ettiğini söyledi. Anastasiadis, 60 yıl sonra, iki ülke hükümetlerinin kararlılığının sonucu olarak 15 Ocak 2014’te imzalanan anlaşmanın hayata geçirilmekte olduğunu da ifade etti.



KKTC’den tepki

Öte yandan KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Enformasyon Dairesi’nden yapılan açıklamada “İngiliz egemen üslerinin sivil kullanıma açılacağı açıklanan bölgelerinde sadece Kıbrıslı Rumların hakları bulunmamaktadır. Bahsekonu üsler, üç garantör ve iki taraf arasında imzalanan anlaşma sonucunda statüsünü kazanmıştır” denildi.

Açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile İngiltere arasında Egemen Üsler Bölgeleri’nin askeri amaçlar haricindeki alanlarının sivil kullanıma açılması yönünde 2014 yılında yapılan anlaşmanın uygulama aşamasına geldiğinin, yine Kıbrıslı Rum yetkililer tarafından duyurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bilindiği üzere, bahse konu Egemen Üsler, 1960 Uluslararası Kıbrıs Antlaşmalarına taraf olan üç Garantör ülke ve adadaki iki halkın liderleri tarafından imzalanan ve bir paket niteliği taşıyan bu anlaşmalar çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Bu gerçekler ışığında, üç Garantör ülkenin ve adadaki iki tarafın tümünün bilgi ve onayı olmadan yapılacak herhangi bir değişiklik, hem 1960 Uluslararası Kıbrıs Antlaşmaları’nın, hem de 1969 Antlaşmalar Hukukuna ilişkin Viyana Sözleşmesi’nin açık bir ihlalidir. Gelinen noktada, İngiliz yetkililer nezdinde Bakanlığımızca girişim yapılmış olup, konu yakından takip edilmektedir.”