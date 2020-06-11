Rekolteye göre belirlenecek

Başbakan Ersin Tatar, çiftçilere hasat sonrasında prim desteği sağlanacağını, bu primin oranının ortaya çıkacak rekolteye göre belirleneceğini açıkladı.

Başbakan Tatar dün öğleden sonra Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle ve Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu’nu temsil eden bir heyetle bir araya geldi.

Yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da hazır bulundu.

Görüşmede, Kıbrıs Türk çiftçisinin nasıl destekleneceği ele alındı, uzlaşı sağlandı.

Açıklamaya göre, toplantıda açıklanan zahire taban fiyatlarının artırılmasının ekonomiye ekstra maliyet getireceğinin bilincinde olan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, 2020-2021 üretim yılında ve sonrasında üreticinin ayakta kalabilmesi için prim usulü destekleme modeline geçilmesini, böylece hükümetin sürdürülebilir tarıma katkı sağlamasını önerdi. Bu öneri Başbakan Ersin Tatar tarafından olumlu karşılandı.

Başbakan Tatar toplantı sonrasında, çiftçiye bir prim desteği sağlanacağını ancak bunun hasadın tamamlanmasının ardından rekolteye bağlı olarak belirleneceğini, açıkladı.

Tatar, “Üretimin öneminin yaşanan Covid virüsü sürecinde daha da fazla kendini gösterdiğini” belirtti.