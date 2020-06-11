Türkiye’de can kaybı 4 bin 746

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 922 yeni vaka tespit edildiğini, Coronavirüs nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 746 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, Bilkent Yerleşkesinde video konferansla gerçekleştirilen Coronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından güncel rakamları paylaştı. Koca’nın açıkladığı rakamlara göre; son 24 saatte 17 hasta vefat ederken 2 bin 241 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 451 bin 700, vaka sayısı 173 bin 36, vefat sayısı 4 bin 746 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 631, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 280, iyileşen hasta sayısı 146 bin 839 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın yüzde 40’ı kadar. Yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda 71. Yeni hastalar sebebiyle artan yoğun bakım ihtiyacı önceki güne yakın. Virüsün etkisinin azaldığı fikri riskli. 'Normal' olan tedbirdir." ifadelerini kullandı.

Tedbirden vazgeçmeyin

Coronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Bakan Koca, sözlerine sağlık çalışanları ve önlemlere dikkat eden vatandaşlara teşekkür ederek başladı. "Teşekkürüm mutlak bir zaferin teşekkürü değil. Birbirimize güç veren bir teşekkür" diyen Koca, şöyle devam etti: "Kısıtlamanın bitmesi tehlikenin bittiği anlamına gelmiyor. Normalleşmenin şartı, virüsün kökü kazınana kadar hayatımıza maske, mesafe ve hijyen kuralına göre düzenlemek. 65 yaş üstü büyüklerimiz sabah 10.00 ile akşam 20.00 arasında sokağa çıkabilecek. Kısıtın kalkması dezavantajın ortadan kalkması anlamında değil. 65 yaş üstü büyüklerimiz Covid-19'a karşı zayıftır. 65 yaş üstü kısıtlaması bulaş oranını yüzde 50 oranında düşürdü.

Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan kararla 18 yaş altı kısıtlamaların tümü kaldırıldı. Bu grup bulaştırıcılık potansiyeli olan gruptur. Kısıtlar yayılıma ve kayıplara engel oldu. Umarım gençlerimiz ve büyüklerimiz bunu hakedilmiş bir teşekkür olarak görürler. Şimdi size serbestlik gelmiş olması riskin geçmiş olduğu anlamına gelmiyor.

Bugün sahip olduğumuz tecrübeye kısıt döneminde sahip değildik. Şimdi hastalıktan kendimizi nasıl koruyacağımızı iyi biliyoruz. Mücadeleyi evlerimizden çıkıp ekonomik, sosyal hayata dönerek vermeye başladık. Aktif mücadelede tedbirlerimiz maske ve mesafedir. İki tedbir birlikte tam tedbirdir. Üçüncü husus el temizliğine normalden fazla dikkat etmek gerekmektedir. Kısıtlamanın kalkmasının güvencesi önlemlere uyacağınız inancıdır. Kontrollü sosyal hayat tarzından taviz vermeyin.”

İstanbul ve İzmir’de düştü, doğuda kısmi artış var

“Risk devam ediyor” diyen Koca şunları ifade etti: “Normalleşme sürecinde kılavuzumuz riskin devam ettiği gerçeğidir, son vakayı en kısa zamanda görmek tedbirlere uyumla mümkündür.

Önümüzdeki hafta 6 ayı geride kalan salgının dünya genelindeki seyrini anlatıp genel bir değerlendirme yapacağım. Bugünkü vaka tablosunda düne göre düşüş var. Yeni vaka 922, hayatını kaybedenlerin sayısı 17. Özellikle vaka sayısı İstanbul'da yüzde 60 oranında. İstanbul ve İzmir gibi illerde vaka sayıları azaldı. Bu illerimizde daha kontrollü olduğunu söyleyebiliriz. Ankara'da son 2-3 gün bir yükseliş söz konusuydu. Bugünden itibaren Ankara da düşüşe geçmiş oldu. Ama her geçen gün orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi artışın olduğunu söyleyebiliriz. Diyarbakır'da son 3-4 gün içinde yükseliş içerisinde. Burada genel bir artıştan önce nişan ve benzeri gibi etkinlikler nedeniyle artış olduğunu görüyoruz. Filyasyon çalışmalarını artırdık.”



Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2020, 10:24