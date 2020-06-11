"Süreç siyaset yapmadan yönetilmeli"

Halkın Partisi (HP) Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, dünyada Covid-19 salgını devam ederken, süreci yönetmenin en iyi yolunun siyaset yapmayı bir süre bırakmak olduğunu söyledi.

Yapılan açıklamaya göre, televizyon programına katılarak gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendiren Manavoğlu, pandeminin ilk günü itibariyle parti olarak siyaseti bir kenara bırakarak farklı bir anlayışla çalıştıklarını ifade etti.

Ülkede vaka çıkmaması nedeniyle bazı isimlerin yeniden siyaset yapmaya başladığını kaydeden HP Milletvekili, “Bilim ve siyaseti birbirine karıştırmamak gerekir. Karar mekanizması ideolojiye göre değil bilime göre işlemelidir” dedi.

Manavoğlu, Kıbrıs Rum kesiminde çalışanların işlerine gidememesinin bir mağduriyet olduğunu, ancak Kuzey’de sıfır vaka varken Güney’de yeni vakaların çıkmaya devam ettiğini hatırlattı.

Manavoğlu, şöyle konuştu:

“Her gün bin 500 kişinin Güney’e gidip gelmesine izin vermek kolay verilecek bir karar değildir. Diğer yandan Rum tarafı uluslararası uçuşları başlattı. Az sayıda da olsa turist gelmeye başladı. Her ne kadar çok riskli ülkeleri elediğini belirtse de Almanya gibi ülkelerden gelenler var. Bu da yaklaşık 14 gün sonra Güney’de vakaların artacağı anlamına gelir. Diğer taraftan Türkiye de 1 Haziran’da normalleşme sürecini başlattı. Televizyonda izlediğimiz görüntüler orada da vakaların artacağını gösteriyor.

Esnaf, turizmci, hükümet ve muhalefet penceresinden ayrı ayrı baktığımda bir tane çözüm yok, mükemmel sonuç da yok. O nedenle koordineli çalışarak kararlar üretilmelidir. Her ne kadar eleştirilse de hükümet bunu yapıyor. Önemli olan bu ülkenin hem sağlığını hem ekonomisini nasıl koruyacağımız, ki bu çok kolay değil. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı eksiklerini tamamlamaya çalıştı. Ancak yapısal ve yatırım anlamında yapılabilecek olanlar da sınırlıdır. Sağlık çalışanlarımız büyük bir özveriyle çalıştı. Bu özverinin bu başarıya katkısı büyüktür. Eminim ikinci bir dalga olduğu noktada yine aynı fedakarlığı gösterecektir. Rum tarafıyla geliş-gidişlerin başlamasının ve Türkiye’den turistlerin gelmesinin gerektiğini söyleyenler varsa şunu sorgulamalıyız; bu virüsle yaşamaya ne kadar hazırız? Teknik, sağlık ve psikolojik açıdan hazır mıyız? Ölenler olduğunda, ki olacaktır bu toplum buna hazır mı?”

