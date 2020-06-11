Deport edilecek

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Başpınar bölgesinde iki kardeş arasında yaşanan tartışmanın sonu kötü bitti. Mehmet Öngün, alkollü olduğu esnada tartıştığı kardeşi Hasan Öngün’e bıçakla saldırdı. Hasan Öngün elinden yaralanırken, zanlı ise gözaltına alınarak hakkında yaralama suçundan soruşturma başlatıldı. Zanlının ülkede kaçak yaşam sürdüğü belirtilirken, dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, yaralama olayının 10 Haziran’da 01.45 sıralarında Başpınar yolu üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının alkolün etkisiyle tartıştığı kardeşi Hasan Öngün’e meyve bıçağı ile saldırdığını belirtti. Polis, Hasan Öngün’ün sol el işaret parmağından hafif yaraladığını ifade etti.

Polis, zanlının ayrıca kardeşinin yüzüne yumruk attığını da belirtti. Polis memuru, olayın ardından tutuklanan zanlının nefesinde 47 promil alkol tespit edildiğini aktardı.

5 yıl kimseler fark etmedi…

Polis, ayrıca zanlının KKTC’ye 6 Ocak 2015 tarihinde 30 gün vize ile geldiğini ve 5 Şubat 2015 tarihinden beri ülkede izinsiz kaldığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 15 günü aşmamak üzere Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde tutuklu kalmasına emir verdi.