Deport edilecek

5 yıl önce 30 günlük turist vizesiyle ülkeye giriş yapan ve bir daha çıkmayan Mehmet Öngün, öz kardeşini bıçaklayarak ‘kaçak yaşamını’ sonlandırma noktasına geldi

Deport edilecek
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Suna ERDEN
Lefkoşa’ya bağlı Başpınar bölgesinde iki kardeş arasında yaşanan tartışmanın sonu kötü bitti. Mehmet Öngün, alkollü olduğu esnada tartıştığı kardeşi Hasan Öngün’e bıçakla saldırdı. Hasan Öngün elinden yaralanırken, zanlı ise gözaltına alınarak hakkında yaralama suçundan soruşturma başlatıldı. Zanlının ülkede kaçak yaşam sürdüğü belirtilirken, dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. 
Duruşmada iddiaları aktaran polis, yaralama olayının 10 Haziran’da 01.45 sıralarında Başpınar yolu üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının alkolün etkisiyle tartıştığı kardeşi Hasan Öngün’e meyve bıçağı ile saldırdığını belirtti. Polis, Hasan Öngün’ün sol el işaret parmağından hafif yaraladığını ifade etti. 
   Polis, zanlının ayrıca kardeşinin yüzüne yumruk attığını da belirtti. Polis memuru,  olayın ardından tutuklanan zanlının nefesinde 47 promil alkol tespit edildiğini aktardı.

5 yıl kimseler fark etmedi… 
   Polis, ayrıca zanlının KKTC’ye 6 Ocak 2015 tarihinde 30 gün vize ile geldiğini ve 5 Şubat 2015 tarihinden beri ülkede izinsiz kaldığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.
Mahkeme, zanlının 15 günü aşmamak üzere Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde tutuklu kalmasına emir verdi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
AHMET SERYİR
AHMET SERYİR - 8 dakika Önce

DEPORT ... ŞAHANE BİR KARAR.

Oteki vatandas
Oteki vatandas @AHMET SERYİR - 1 dakika Önce

E nolacak yarin speedboat a atlar gene gelir. Dun 13 danesi gelmis. Kim gelir kim gider bilen var mi?

Bir vatandas
Bir vatandas - 17 dakika Önce

Ulkemiz dingonun ahiri . Kimin girdigi kimin ciktigi belli degil GERCEK nufusu sorsan basbakan bile bilmez. Kackalar kacakcilar esrar ticaretcileri insan ticaretcileri her turlu pislik girla gidiyor. Daha dun 13 kisiyi karpaz civarinda yakalamislar, Turkiyeden speedboat a atlayip gelmisler . Ne kontrol var ne arayan soran , yol gecen hani resmen.

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