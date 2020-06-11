Kalacak yer temin edilecek

Coronavirüs salgını nedeniyle uzun süre Güney Kıbrıs’taki işlerine gidemeyen Kıbrıslı Türklerin önceki gün yaşadığı dram herkesi üzdü.

Karantina şartı nedeni ile 1 Temmuz’a kadar Kuzey Kıbrıs’a dönemeyecek olan vatandaşların, yanlarına yatak ve yorganlarını alarak güneye gitmeleri ülkedeki yürekleri burktu. Kıbrıslı Türk çalışanlar için güneydeki işverenler kalacak yer temin edeceklerini duyururken, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı da Rum kesiminde çalışanların konaklama sıkıntısını aşmak için çalışma başlattıklarını duyurdu. Harmancı, “Sınır kapısında yaşananlar herkesin yüreğini burktu” ifadesini kullandı.

Hepimizin yüreği burkuldu

Sosyal medya hesabından açıklama Harmancı, “Lefkoşa Türk Belediyesi olarak yaptığımız temaslar çerçevesinde güneyde çalışan yurttaşlarımızın konaklama sıkıntılarını Lefkoşa’da çözebilme imkânı sağlanmıştır” açıklamasında bulundu.

Harmancı şunları belirtti:

“Sınır kapısında yaşanan görüntüler hepimizin yüreğini burktu. İnsanlık anlamında birçok olguyu sorgulattı. Lefkoşa Türk Belediyesi olarak yaptığımız temaslar çerçevesinde güneyde çalışan yurttaşlarımızın konaklama sıkıntılarını Lefkoşa’da çözebilme imkanı sağlanmıştır. Bu konuda sıkıntı yaşayan emekçilerimiz kendileri veya aileleri bizlere Lefkoşa Türk Belediyesi sosyal medya hesaplarından ya da 0548 863 0582 numaralı telefondan whatsapp aracılığı ile ulaşabilirler.”

12 kişi daha gitti

Bu arada güneye geçişler dün de devam etti. Güneyde çalışan ve 1 Temmuza kadar geri dönemeyeceği kendilerine bildirilen 12 kişi daha dün Metehan Sınır Kapısı’ndan güneye geçti. Güneye gidenler karantina şartının kaldırılacağı 1 Temmuz 2020 tarihine kadar geri gelemeyecek. Geri gelmek isteyenler ise 14 gün karantinaya alınacak.