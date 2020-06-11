Ali Gürel, DAÜ’lü öğrencilere yardım elini uzattı

Coronavirus pandemisi nedeniyle zor bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde, İstanbul’dan yardımsever iş insanı Ali Gürel, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) eğitim gören öğrencilere yardım elini uzattı.

Gürel, ülkelerinde gidemeyen öğrencilere hem maddi hem de manevi destek verdi.

Birçok kişinin ülkesine gitmesine yardımcı olan Gürel’in bu örnek davranışı DAÜ tarafından ödüllendirildi.

DAÜ, yardımseverlere teşekkür etmek için ödül töreni düzenledi.

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel, Gürel’e ve zor durumda olan öğrencilere destek veren herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Gürel’in ödülü kızı Avukat Begüm Gürel’e takdim edildi.

İş insanı Ali Gürel, Coronavirüs salgını dönemini kapsayan Mart-Nisan ayları arasında da KKTC’de binlerce aileye de yardım elini uzatmış, ihtiyaçlı kişilere gıda temin etmişti.