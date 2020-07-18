Parayı ödeyemedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Beyarmudu’nda ihbar üzerine misafir olarak bulunduğu eve polis gidince pencereden kaçmaya çalışırken yakalanan Osman Hordan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Üzerinde silah bulunan zanlının teminata bağlanması talep edildi.

Mahkeme hem 300 bin liralık kefalet senedi hem de zanlının 40 bin lira nakit teminat yatırmasını istedi. Ancak şartları yerine getiremeyen zanlı cezaevine gönderildi.

Teminat duruşmasında olayı aktaran polis memuru Yılmaz Güney, 13 Temmuz 2020 tarihinde, saat 18.20’de zanlının silah taşıdığına dair ihbar aldıklarını ve Beyarmudu’nda misafir olarak bulunduğu eve gittiklerini söyledi.

Polis, zanlının evin arka penceresinden kaçarken tespit edildiğini ifade etti.

Polis, zanlının 9 mm çapında, içerisinde 10 adet mermi bulunan tabancayı evin bahçesine attığı sırada alıkonulduğunu kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Güney, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

340 bin TL kefalet

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının,40 bin TL nakit teminat ödemesi ve 2 kişinin 150’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.