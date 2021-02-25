Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı televizyon programında, içinden geçilen dönemin kolay bir dönem olmadığını, hata yapmamanın çok kolay olmadığını, para bulmanın çok kolay olmadığını söyledi.

Erhürman, “Kılı kırk yararak adımlar atılmalı. Hata olursa, sağlıkta çok şey kaybedeceğiz. Vaka ithal etmiş olacağız. Bu başlı başına bir felakettir. Ekonomi de bir daha toparlanamayacak şekilde zarar görecek. Böyle riskler var. Bu riskler karşısında sizin, ayrıntılı plan çıkarmanız lâzım. Tam da bu dönemde siz, kurultayı tartışıyorsunuz. Hem de üç partili hükümetin ikisi. Başbakan Yardımcısı da çıkıp ‘motivasyonumuz bozuluyor’ diyor. Sizin yapacağınız tek bir şey var, bırakın ve gidin” dedi.

Kendilerinin de muhalefet olarak sertleştiği dönemler olduğunu da vurgulayan Erhürman, iktidardan hiçbir zaman yapamayacağı şeyleri istemediklerini söyledi.

Hükümete yapabilecekleri şeylerin, nasıl yapılabileceğini de söylediklerini vurgulayan Erhürman, “Birden çok kapandık. Birincide hata yapabilirsiniz, çünkü ilk defa yapıyorsunuz ama ikincide ve üçüncüde bunu yapmamanız gerekir. Ne yapmanız gerektiğini bilmeniz gerekir. İnsanlara aldığınız bir kararı doğru, dürüst anlatabilmeniz beklenir. Başbakan’ın her açıklamasının ardından, sosyal medyada yüzlerce insan, ‘anlamadığını’ belirten yazılar yazar. Bu olacak gibi bir şey değildir. Bu doğal bir şey midir?” diye sordu.

Kabinede yapılan değişiklikleri de yorumlayan Erhürman, “Sayın Ali Pilli’nin yorgun olduğunu söylüyorsunuz. Herhalde Sayın Pilli iki ayda yorulmadı. Öyle olsa iki hafta önce Sayın Pilli’yi ‘dünyanın en iyi Sağlık Bakanlarından biridir’ açıklamasını da yapmazdınız. Bu açıklamanın sonrasında da dönüp bu değişim kararını alıyorsunuz. Sorulan sorular karşısında da hiçbir şey söylemiyorsunuz. Sözün tükendiği noktadayız” dedi.

