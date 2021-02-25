Rogers: Hükümet  krizi yönetemiyor

Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, hükümetin pandemi krizini yönetemediğini, adeta kriz yönetimi nasıl yapılmaza örnek olduğunu söyledi.

Açıklamaya göre; katıldığı televizyon programında görüşlerini paylaşan Rogers, “Bir krizi yönetmek için en önemli olgulardan biri topluma güven vermektir. Halka güven verip devletin, hükümetin aldığı kararlara uymaları sağlanmalıdır. İzlenen bu politika tam tersi bir duruma sebebiyet veriyor. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kararlarının göz ardı edilmesi, zamanında karar alınmaması, alınan kararların gerekçelerinin topluma anlatılamaması ve son olarak da sağlık yönetiminin başı olan kişinin sebep gösterilmeden görevden alınması güvensiz bir ortama neden oluyor. Partilerin içindeki kavgalar hükümete yansıyor, esas sorun olan pandemiye odaklanmak yerine iç meselelere yoğunlaşılıyor” diye konuştu.