Paralara el konuldu

Hüseyin ÇİÇEK

Beyarmudu Sınır Kapısı’nda, Güney Kıbrıs’a geçmek üzere olan bir aracı arayan polis; araç içerisinde 3 milyon 600 bin Türk Lirası’na karşılık gelen, 44 bin Euro ve 35 bin Sterlin para ele geçirdi. İtalyan uyruklu Tavor İlan ile Romanya uyruklu Csaba Cristian Beke, paralar konusunda polise izahat veremeyince tutuklandı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ekrem Yılmaz; 10 Nisan saat 19.10’da, Beyarmudu Sınır Kapısı’nda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçiş yapmaya çalışan zanlıların kullanımında, bir polis ekibi tarafından yapılan arama sonucunda, para ve kambiyo yasasına aykırı olarak, 44 bin Euro ile 35 bin Sterlin para bulunduğunu açıkladı. Zanlı Tavor İlan’ın, konu parayı Güney Kıbrıs’ta bir şahsa teslim edeceği yönünde izahat verdiğini, Csaba Cristian Beke’nin ise izahatta bulunmadığını belirten polis, paralara emare olarak el konduğunu açıkladı.

Soruşturmanın, zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını bildiren polis; mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme; zanlıların, 20’şer bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı birer kefilin, 400’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla serbest bırakılmasına emir verdi.