Paraları geri ödedi

Vatandaşlık vaadiyle birçok kişiyi kandırıp paralarını alan Ebru Baytar Kaslı hakkındaki yargı süreci tamamlandı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi, sanık hakkındaki kararını dün açıkladı. Sanığın vatandaşlık vaadiyle 7 kişiden toplam 33 bin 735 TL aldığı belirtildi. Sanık 3 ay hapse mahkum edilirken, az ceza almasında mağdurları tazmin etmesi etkili oldu.

Yargıç Sağer, 18 Aralık’ta Lefkoşa Adli Şube’ye giden Fülya İnalkaç’ın, Ebru Baytar Kaslı’nın kendisinden KKTC kimlik kartı çıkarma vaadiyle toplamda 9 bin 770 TL para aldığı gerekçesiyle şikâyetçi olduğunu söyledi.

Sağer, başlatılan soruşturma kapsamında kandırılan üç kişinin daha tespit edildiğini aktardı.

Yargıç Sağer, sanığın Hayrettin Yıldırım’dan 4 bin 465 TL, Kemal Uçar’dan bin 500 TL, Abdulsamad Güner’den 4 bin 500 TL, Uğur Kürüm’den 4 bin 500 TL, Murat Kürüm’den 4 bin 500 TL, Nevin Kürüm’den 4 bin 500 TL temin ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Yargıç Temay Sağer, sanığın 7 kişiyi KKTC vatandaşı yapma vaadiyle mağdur edip, sahtekârlıkla 33 bin 735 TL temin ettiğini, bu hususun aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini söyledi.

Sağer, sanığın, şikâyetçileri tazmin ettiğini ancak bu suçun toplumda güvensizliğe neden olduğunu belirterek, kimsenin başka bir bireyi sahtekârlık yolu ile kandırıp parasını almaya hakkı olmadığının altını çizdi.

Sağer, bu suçun ülkemize çalışmaya gelen kişilere ön yargı oluşturabileceğini de belirtti.

Sağer, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek, 3 ay hapis cezası verdiğini açıkladı.