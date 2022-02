Parmak izi tespit edildi

Suna ERDEN

Girne’de 8 Şubat akşamı otomatik silahlarla düzenlenen saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Türkiye’de gözaltında bulunan Mustafa Söylemez’in cinayet esnasında olay yerinden kaçarken yolda hem araç hem de kıyafet değiştirdiği açıklandı.

Söylemez’in Doğanköy’de attığı mont ve ayakkabıların Araç Takip Sistemi (GPS) sayesinde bulunduğu belirtildi.

Olay yerinden üzerinde takip sistemi bulunan kiralık araçla kaçan Söylemez’in Doğanköy’de duraksadığının belirlendiği, böylelikle emarelere ulaşıldığı ifade edildi.

Söylemez’in üstünü değiştikten sonra, Ercan Havaalanı’na gittiği ve ülkeden çıkış yaptığı belirtildi.

Polisin olayda kullanılan 4 aracı bularak emare aldığı açıklanırken, kiralık araçlardan birinde Söylemez’e ait parmak izine rastlanıldığı bilgisi elde edildi.

Mahkeme önü trafiğe kapatıldı

Soruşturma çok yönlü devam ederken, cinayetin ilk tutuklusu Ömer Tunç dün yoğun güvenlik önlemleri altında yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemelerin önü zanlı Tunç'un getirildiği sırada trafiğe kapatıldı.

Yolda araç değiştirdi

Cinayet soruşturmasını yürüten Polis Müfettişi Murat Bayram, Ömer Tunç’un 8 Şubat 2022 tarihinde Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'a karşı düzenlenen silahlı saldırıdan bir gün sonra tutuklandığını söyledi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, elde edilen yeni bilgileri açıkladı.

Polis, cinayetle ilgili Türkiye’de tutuklu bulunan Mustafa Söylemez’in, olay yerinden kaçtıktan sonra araç değiştirdiğini tespit ettiklerini ifade etti.

Polis aracın izini sürdü

Müfettiş Murat Bayram, zanlının üzerinde takip sistemi (GPS) bulunan kiralık bir araçla Ercan Havaalanı’na giderken Doğanköy’de durduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, Doğanköy’de zanlının duraksaması üzerine bölgede arama yapıldığını, böylelikle Söylemez’e ait mont ve ayakkabıların bulunduğunu açıkladı.

Müfettişi Murat Bayram, zanlılar Musa Çiçek ve Veysel Sarı’nın ise önceki gün mahkemeye çıkarıldığını ve haklarında 8gün tutukluluk kararı alındığını anımsattı.

Çiçek konuştu, deliller bulundu

Polis, mahkemenin ardından zanlı Çiçek’in ifade vererek, bazı itiraflarda bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının itirafı üzerine Ömer Tunç’la irtibat kurmak için kullandığı cep telefonunun ve Veysel Sarı’ya ait kıyafetlerin Girne’de atıldığı yerde bulunarak emare alındığını belirtti.

Bayram, olayla ilgili 300 kişinin sorgulandığını, 100’e yakın ifade temin edildiğini, 70-80 ifade daha temin edileceğini öngördüğünü söyledi.

Müfettişi Murat Bayram, 80’e yakın kamera kaydının olduğunu belirterek, kayıtların hepsinin olayla ilgili olmadığını, ayrıştırma yapılması gerektiğini açıkladı.

Yeni bulgular bulacaklarına inandıklarını vurgulayan polis, olayda kullanılan 4 araç bulduklarını, 2 araç daha olduğuna inandıklarını belirtti. Polis, aranan 2 şahıs daha olduğunu da ifade etti.

Türkiye’de de olayla ilgili 6 tutuklu olduğunu söyleyen polis, istişarelerinin devam ettiğini dile getirdi. Müfettişi Murat Bayram, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edeceğini ifade ederek, tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılmasını talep etti.

Savunmadan çarpıcı iddia

Zanlının avukatı ise Ömer Tunç'un olay esnasında Halil Falyalı'ya ait otelin casinosunda oyun oynadığını iddia etti.

Soruşturma memuru ise Tunç'un olay anında nerede olduğu ile ilgili iddiaların aksi yönünde tespitler olduğunu belirtti. Polis, Tunç'un olay yerinde ve suça iştiraki olduğu yönünde elinde ciddi emareler olduğunu da açıkladı.

Tunç’un avukatı müvekkilinin kendisine can güvenliği olmadığını söylediğini, bu nedenle başka bir yere götürülmesini mahkemeden talep ederken, Savcı Ali Hidayet itirazda bulunarak, zanlının şu an can güvenliği için en güvenli yerde tutulduğunu belirtti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.