Bitmeyen öfke

Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy’de yaşanan olayda eski kız arkadaşı Ş.İ.’yi, cinsel içerikli fotoğraflarını başkalarına göstermekle tehdit ettiği öne sürülen Ertan Gül şikayet üzerine tutuklandı.

Zanlı dün yargılanacağı davalardan teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının 3 yıl önce de eski kız arkadaşına karşı şiddet uyguladığı ve bu nedenle polislik olduğu açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 21 Kasım 2021 tarihinde Whatsapp isimli uygulama üzerinden, eski sevgilisi olan Ş. İ.’ye mesaj atarak, rahatsızlık verdiğini söyledi. Polis, zanlının attığı mesajda “Sen benim yuvamı yıktın, bu senin yanına kalmaz. Her sabah sana beddua ediyorum. Elimde emanetin var. Benim yoluma bir daha çıkarsan emanetini senin çalıştığın yerde herkese göstereceğim, benim kaybedecek bir şeyim yok, en ufak yanlışında göreceksin" ifadelerini kullandığını belirtti.

Polis, Ş. İ.’nin 16 Şubat 2022 tarihinde şikayetçi olduğunu açıkladı. Polis, Ş. İ.’nin, zanlının kendisine ‘emanetin’ olarak söylediği sözden kastının, ilişkileri sırasında çekilmiş olan cinsel içerikli fotoğraflar olduğunu birkaç gün önce söylediğini, bu nedenle şikayetçi olduğunu söylediğini aktardı.

Şikayet üzerine zanlının tutuklandığını ifade eden polis, Samsung marka cep telefonunun emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının Minareliköy'de bulunan ikametgâhında bir adet tablet ve bir cep telefonu tespit edildiğini aktardı.

Emareler inceleniyor

Polis memuru, yapılan ilk incelemede şikâyete konu whatsapp hattının zanlıya ait tablette açık ve güncel olarak kullanılır vaziyette tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan ve ikametgâhı içerisinde tespit edilen elektronik cihazlarla ilgili detaylı incelenmesi yapılacağını belirtti.

Polis memuru, ayrıca zanlının 31 Ekim 2019 tarihinde Ş.İ.’ye şiddet uyguladığı için hakkında dosya tazmin edildiğini ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade eden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 75’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.