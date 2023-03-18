Şenlik havasında geçti

TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde ikinci bilim fuarı coşkusu yaşandı.

Fen Bilimleri Zümresi’nin okul kampüs alanı içinde yer alan Mavi Salon’da 10 Mart da organize ettiği gün boyu devam eden 2. Bilim Fuarı çeşitli eğlence etkinlikleri ile şenlik havasında gerçekleşti.

Öğrencilerin bilime olan ilgilerini arttırmak ve hedefledikleri kariyer yolunda farklı meslekleri tanıyarak bilgi almalarını sağlamak amacıyla düzenlenen fuarda, bilim ve çevreyle ilgili kurumların desteği ile projeler sergilenerek üniversitelerin farklı bölümlerinin tanıtımları yapıldı. Lise, Ortaokul ve İlkokul öğrencileri Fuarı gezerek deney sunumlarını izlediler ve üniversitelerin farklı bölümlerinden gelen görevlilerden bilgi alma olanağı yakaladılar

TED Kuzey Kıbrıs Koleji Bilim Fuarı sonunda görev alarak katkı koyan kişilere desteklerinden dolayı okul yönetimi tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Lha

