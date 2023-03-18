BES Büyük farkla kazandı

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nde yetkili sendika Belediye Emekçileri Sendikası (BES) oldu.

Açıklamaya göre, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nde Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ile Kıbrıs Türk Belediye Çalışanları Sendikası (Bel-Sen) arasında referandum yapıldı.

153 çalışanın 142’si BES’e, 7’si Bel-Sen’e oy verdi, 4 oy da geçersiz sayıldı.

Sendika yetkilileri Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile de görüştü.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak, belde halkının daha iyi hizmet almasına katkı koymak için çalışacaklarını söyledi.

Yalınkaya, “Yasalar bizler için olmazsa olmazdır, biz yasalara uygun şekilde çalışacağız ve çalışanlar da bu farkı görecek. Kısa süre sonra başkan ile oturup yasaların bize tanıdığı haklar çerçevesinde toplu iş sözleşmesi imzalayacağız” dedi.