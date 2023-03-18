İbrahim DİRAN

Güzelyurt’ta kurulan, Kuzey Kıbrıs’ta arıtılmış atık su ile sulanan ilk enginar deneme parselindeki enginarlar hasat dönemine girdi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz parselde incelemelerde bulundu.

Güzelyurt Belediyesi ile Türkiye’den Efeler Belediyesinin ortak yürüttüğü enginar projesi, 3 yeni enginar türünün denenmesi, enginar bahçesinin Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisinden çıkan su ile sulanması, enginarın konservesinin yapılması ve kadına iş fırsatı yaratılması adımlarından oluşuyor.

Bakan Dursun Oğuz’a inceleme ziyaretinden Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar eşlik etti.

Bakan Oğuz enginar deneme parseli inceleme esnasında basına yaptığı açıklamada, enginarın KKTC’nin ihracat ürünlerinden olduğunu ve bu gibi açılımların ülkenin yeni pazarlar bulunması açısından elini güçlendirdiğini ifade etti.

Projenin kadın istihdamını arttırma amacı da olmasının projeye ayrı bir önem kattığını ifade eden Oğuz, enginarın işlenecek olmasının projenin diğer bir artısı olduğunu ifade etti.

Enginarın çok su isteyen bir bitki olduğunu ifade eden Oğuz, Güzelyurt Atık Su Tesisisin ülkede örnek bir tesis olduğunu, projede arıtılmış atık suyun kullanılmasının örnek bir uygulama olduğunu kaydetti.

Gazimağusa Atık Su Arıtma Tesisinden çıkan suyun da tarımsal faaliyetlere yönlendirilmesi gerektiğini kaydeden Oğuz, atık suyun enginar yanında kaba yem üretiminde de kullanılabileceğinin altını çizdi. Oğuz, Lefkoşa Türk Belediyesinin de arıtılmış atık suların tarımda kullanımı konusunda çalışma başlattığını ifade etti.

Özçınar: İncir bahçesi de kurulacak

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar projenin bir ayağının biyolojik arıtmadan geçen atık suyun tarımda kullanılması olduğunu, atık su tesisinden çıkan su ile bazı narenciye, zeytin ve nar bahçesini suladıklarını, arıtılmış atık su ile sulanacak incir bahçesi de kuracaklarını ifade etti.

Enginar işletme tesisinin 6 ay içerisinde tamamlanmasını öngördüklerini ifade eden Özçınar, projenin ana kollarından birinin de kadına istihdam yaratmak olduğunu, Efeler Belediyesinde benzer projede hasat ve fabrika çalışanlarının kadınlar olduğunu söyledi.

“Efeler'den Güzelyurt’a Uzanan Enginarın Yolcuğu” ismi taşıyan proje Türkiye Belediyeler Birliği tarafından finanse ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2023, 10:51