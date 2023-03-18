Bu destan iyi okunmalı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ ATAUM) tarafından DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü (DAÜ ADK) katkılarıyla, Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü sebebiyle “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı” düzenlendi.

Verilen bilgiye göre etkinlik, dün saat 10.30’da, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk tarafından verilen “Çanakkale Savaşı’nın Askeri ve Siyasi Yönü” konulu konferans ile başladı.

Yrd. Doç. Dr. Göktürk Türkiye Cumhuriyeti’nin önsözü niteliğinde olan Çanakkale muharebelerinin iyi incelenmesi gerektiğini belirterek bundan gerekli derslerin çıkarmasının önemine değindi. Konuşmasında modern savaş tarihindeki birleşik kara ve deniz savaşlarının başlangıcı ve ilk örneği olarak kabul edilen Çanakkale muharebesinin Türk ve Dünya tarihi açısından değerlendirmesini yapan Yrd. Doç. Dr. Göktürk, Çanakkale muharebesinin hem Türk tarihi hem de Dünya tarihi açısından önemli sonuçlara yol açmış büyük bir olay olduğunun altını çizdi.

Yrd. Doç. Dr. Göktürk, Çanakkale muharebeleri sayesinde Türk Milleti’nin düşmanını tanıdığını, düşmanlarının da Türk Milleti’nin ne olduğunu ne olmadığını, eski güç ve kudretinden hiçbir şey kaybetmediğini gördüğünü aktardı.

Buğday Çorbası dağıtıldı

Konferansın ardından Çanakkale Savaş Alanı’ndan toplanan malzemeler konferans salonunda sergilendi. Program, DAÜ Öğrenci Konseyi ve DAÜ ADK tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anısına, öğle saatlerinde DAÜ Atatürk Meydanı’nda öğrencilere buğday çorbası dağıtılmasıyla sona erdi.

Kimler mesaj yayınladı?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla; Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Alişan Şan, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar birer mesaj yayınladı.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2023, 10:51