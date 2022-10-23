Pembe konuklar büyülüyor

Kavisli gagaları, zarif hareketleri ve pembe tonlarındaki renkleriyle dikkat çeken göçmen kuşlardan flamingolar, bugünlerde Kıbrıs’taki sulak alanların kış konukları oluyor.

Yağışların başlamasıyla pembe konuklar Kıbrıs adasında gelmeye başlarken, başta güneydeki Larnaka Tuz Gölü olmak üzere sulak alanlarda konaklayan flamingolar, görenleri büyülüyor.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros’un haberine göre geçen pazar gününden itibaren Larnaka Tuz Gölü’nde görülmeye başlayan flamingoların sayısı günbegün artıyor. Yeterli miktarda yağış düştükten sonra sayılarının ortalama 10-15 bine ulaşması beklenen flamingolar yoğunlukla Larnaka Tuz Gölü’nde toplanıyor. Pembe ziyaretçilerin Oroklini gölü, Ağrotur tuz gölü ve “Ahna” (Düzce) göletinde de görüldüğü kaydedildi.

70 yıla varan ömürleriyle en uzun yaşayan kuş türlerinden olan ve tek ayak üzerinde duruşlarıyla ve uyumalarıyla tanınan flamingolar, toplu yaşamı seviyor. Flamingolar, sığ sularda yaradılışlarından gelen avlanma mekanizması olan kıvrık gagalarıyla avı saklandıkları yerden çıkarabiliyor.

