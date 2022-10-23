Yatırımcının yüzü güldü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi son bir haftayı yüzde 8,48 kazançla 3.934,63 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 3.641,40, en yüksek 3.952,22 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 11,17 artışla 3.908,01 puana, Sanayi Endeksi yüzde 6,49 primle 6.209,46 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 8,62 kazançla 3.368,43 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 10,93 artışla 4.044,41 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 76,82 ile Smart Güneş Teknolojileri oldu. Smart Güneş Teknolojilerini yüzde 61,31 ile Girişim Elektrik Sanayi, yüzde 30,19 ile Türk Prysmian Kablo izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 9,07 ile Petkim, yüzde 3,86 ile Tekfen Holding, yüzde 2,58 ile Odaş Elektrik Üretim şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 208 milyar 656 milyon lirayla Sasa Polyester, 144 milyar 165,8 milyon lirayla Koç Holding ve 135 milyar 171 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,10 artışla 986 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,09 kazançla 6 bin 606 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,08 değer kazanarak 18,6050 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,19 primle 18,3300 lira oldu.

Bir önceki hafta 20,9030 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, geçen hafta yüzde 0,70 kazançla 21,0500 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise yüzde 0,57 değer kazanarak, 18,6760 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Son bir haftada en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,91 ile QNB Finans Portföy Altın Fonu oldu.

AgeSA Hay. ve Em. Altın EYF ise yüzde 2,64'lük düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi. En fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 19,33 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 11,71'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

