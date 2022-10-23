Gönyeli’yi büyüledi

Türkiye’nin gözde sanatçılarından olan Ece Seçkin de özel dans grubuyla birlikte Gönyeli’de sahne aldı. Başkan Ahmet Benli ve festivali izleyen yüzlerce kişi Ece Seçkin’i hayranlıkla izledi.

Gönyeli Gençlik Festivali yoğun katılımla gerçekleşti.

Gönyeli sakinleri ve ülkenin diğer kentlerinden gelenler festival alanını doldurdu. Gençlik Festivali’nde sahne alan Fikri Karayel ve Türkiye’nin genç starı Ece Seçkin katılımcıları coşturdu. Ece Seçkin’e eşlik eden dans grubu performanslarıyla büyüledi.

Festivalde, gün boyunca çeşitli etkinlikler ve performanslar yer aldı. Festivalde, 10 yaş ve altı çocukları için bisiklet eğlence ve beceri parkuru etkinlikleri; Radyo Juke performansı, Erbulut jimnastik gösterisi, Freestyle Slalom Paten Show, Powerfit Kangoo jumps gösterisi, Seyyah Dance Project Gösterisi gerçekleştirildi.

Festivalin kapanışını Egoin, Oneblood ve EYPİO yaptı.

Genç, çalışkan ve heyecanlıyız

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, festival alanında kurulan stantları gezerek esnafla sohbet etti.

Benli, “Gönyeli’mizle gurur duyuyoruz. Gönyeli Belediyesi’nin güçlü yapısıyla geleceğe güvenle bakıyoruz. Yeni dönemde Kıbrıs adasının en büyük gençlik festivalini yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Gönyeli’nin her anlamda ayrıcalıklı bir kent olduğunu, bunun ilkeli ve dürüst yönetimle başarıldığını” söyleyen Benli, “Biz Gönyeli’yiz. Genç, çalışkan ve heyecanlıyız. Kıbrıs’ın en güzel kentinde bu coşkuyu hep birlikte paylaşıyoruz” dedi.