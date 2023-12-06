‘Pembe’ şölen



Yağışlı havaların başlamasıyla Kıbrıs’a göç eden flamingo kuşlarının ilk durağı Haspolat Göleti oldu.

Kavisli gagaları, zarif hareketleri ve pembe tonlarındaki renkleriyle dikkat çeken göçmen kuşlardan flamingolar, bugünlerde Kıbrıs’taki sulak alanların kış konukları oluyor. Güney Kıbrıs’ta başta Larnaka’daki Tuz Gölü olmak üzere sulak alanlarda konaklayan flamingolar, görenleri büyülüyor. Gazimağusa’da Gülseren Göleti’nde, Mehmetçik Göleti’nde ve Haspolat Arıtma Tesisi’nde görüntülenen flamingolar doğaya güzellik katıyor. 70 yıla varan ömürleriyle en uzun yaşayan kuş türlerinden olan ve tek ayak üzerinde duruşlarıyla ve uyumalarıyla tanınan flamingolar, toplu yaşamı seviyor.

Seyir zevki veriyor

Flamingolar, sığ sularda yaradılışlarından gelen avlanma mekanizması olan kıvrık gagalarıyla avı saklandıkları yerden çıkarabiliyor. Son günlerde Haspolat Göletine konuk olan pembe kuşlar büyük ilgi görüyor. Gazimağusa sakinlerinin yanı sıra doğa fotoğrafçıları da görsel şovu izlemek için gölete akın ediyor. Muhteşem kareler kuşları görmeye giden vatandaşların ve Ahmet Gürses’in objektiflerine yansırken, Haspolat sakinleri nadir görülen bu manzaranın tadını çıkarma fırsatını buldu.