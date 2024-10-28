Pişman oldular

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan'da faaliyet gösteren bir marketten bin 152 lira değerinde iki adet parfüm çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan zanlılar Mustafa Yakşi ile Kumrunaz Terkeşli dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Çalınan parfümlerin zanlıların evinde bulunduğu açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, Mustafa Yakşi ile Kumrunaz Terkeşli’nin 25 Ekim 2024 tarihinde saat 12.50 raddelerinde Demirhan'da faaliyet gösteren bir süpermarkete alışveriş için gittiklerini söyledi.

Polis, zanlıların market içerisinde satışa sunulan toplam bin 152 TL değerindeki Hugva İntense marka ve Slauger Gold marka iki adet parfümü çanta içerisine koyduktan sonra ödeme yapmadan market dışarısına çıkararak çaldıklarını aktardı.

Polis, zanlıların 26 Ekim tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandıklarını belirtti. Polis memuru, zanlıların ikametgahlarında yapılan aramada iki adet parfüm bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlıların tutuklandığını ve mesele ile ilgili gönüllü ifade verdiklerini belirterek, bir gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.