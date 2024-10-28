Başı belaya girdi

Lefkoşa’da şüphe üzerine durdurulan araçta bir gram uyuşturucu bulundu. Araç sürücüsü 27 yaşındaki E..B. (E) tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, ek süre talep edildi.

Polis memuru, 27 Ekim 2024 tarihinde saat 01.10 raddelerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir ekip tarafından Hamitköy’de şüpheli bir halde seyir halinde tespit edilen zanlının aracının kontrol amaçlı durdurulduğunu belirtti.

Polis memuru, zanlının JL 411 plakalı aracında ve üzerinde yapılan aramada dümenin sağ alt konsolunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak zanlıdan izahat istendiğini suçunu kabul yönünde ifade verdiğini bu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiği belirtti. Polis, alınan emarelerinde analize gönderileceğinden ilk etapta soruşturma maksatlı, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.