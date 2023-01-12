Plajda bulmuşlar

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Gülseren bölgesinde operasyon düzenledi. Operasyonda Hayrullah Gökyar ve Uygar Karaboğa isimli zanlılar tutuklanırken, 350 gram hintkeneviri (kubar) türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Polise ifade veren zanlılar, uyuşturucu maddeyi, Glapsides Plajında gezinti yaptıkları esnada, kumların üzerinde bularak aldıklarını iddia etti. Haklarında soruşturma başlatılan Hayrullah Gökyar ile Uygar Karaboğa, dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 10 Ocak 2023 tarihinde, zanlıların tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve aynı tarihte, saat 20.30 sıralarında, Gülseren bölgesinde yaya olarak tespit edilerek alıkonulduklarını söyledi.

Poşette 350 gram uyuşturucu

Hayrullah Gökyar’ın elinde tuttuğu poşet içerisinde 350 gram ağırlığında, hintkeneviri(kubar) türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıklayan Gökova, zanlıların evinde de arama yapıldığını belirtt. Polis, Gökyar’ın odasında da 2 gram hintkeneviri bulunduğunu bildirdi. Zanlıların, gönüllü ifade vererek, 350 gram uyşturucu maddeyi Glapsides Plajında gezdikleri esnada kumların üzerinde bularak aldıklarını itiraf ettiklerini de açıklayan Gökova, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.