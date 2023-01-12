Affını istedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde bulunan St. Barnabas Kilisesi’nden Aziz Terapa ikonunu çalan ve önceki gece Girne’de yakalanan Rusya uyruklu zanlı Sezhei Rosthosthev, dün tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede gözyaşı döken zanlı, “Kötü bir niyetim yoktu, temizleyip geri bırakacaktım, çok özür dilerim” diyerek kendini savundu.

Soruşturmayı yapan polis memuru Olgun Özçürümez, 9 Ocak 2023 tarihinde, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nden alınan bilgide, St Barnabas Kilisesinde, 48 ve 36 santim ebatlarında olan Aziz Terapa ikonunun çalındığını öğrendiklerini ve soruşturma başlattıklarını belirtti. Güvenlik kamera kayıtlarında, zanlının ikonu 7 Ocak 2023 tarihinde saat 14.00 raddelerinde giymekte olduğu kıyafetin içine koyarak sirkat ettiğini ve kullanımındaki FS 623 plaka araç ile bölgeden uzaklaştığını tespit ettiklerini açıkladı. Araç plakasından zanlıyı tespit ettiklerini ve Girne’deki adresinin bulunduğunu aktaran Özçürümez, konu adrese baskın yaparak Sezhei Rosthosthev’i gözaltına aldıklarını ve çalınan ikonun, boyanmış şekilde ikametgah içerisinde bulunduğunu açıkladı. Polis, ikametgahta 2 adet daha eski eser nitelikli ikon bulunduğunu da aktardı.

Değer tespiti yapılıyor

İkonların değer tespitinin yapılmakta olduğunu bildiren polis, soruşturmanın yeni başladığını ve alınacak ifadelerin bulunduğunu belirtti ve mahkemeden süre talep etti. Mahkemede söz alan zanlı, “Çok özür dilerim, hata yaptım, kötü bir niyetim yoktu, temizleyip yerine koyacaktım” diyerek gözyaşı döktü.

Huzurundaki şahadeti ve zanlının beyanlarını değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.