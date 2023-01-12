Maddi zarar oluştu

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde bulunan bir evde dün sabahın erken saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Elektrik sistemindeki kısa devre sonucu meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, yangın saat 08.00 sıralarında Marmara bölgesinde bulunan 27. Sokak üzerindeki ikametgahın bahçesinde yer alan yardımcı evde çıktı. Muhtemelen elektrik sistemindeki kısa devre sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sonucunda, ikametgahta bulunan mutfak dolapları, koltuklar, pencereler, yatak ve şilte, komedin ile mutfak eşyaları zarar gördü.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2023, 10:59