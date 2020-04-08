Polis her an tetikte

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 10 Nisan 2020 tarihine kadar yasaklanan ilçeler arası seyahatleri sıkı bir şekilde denetlemeye devam ediyor. Lefkoşa’nın giriş noktalarında kontrollerini gerçekleştiren polis ekipleri, başkente girmek isteyen araç sürücülerinden izin belgesi istedi. İzin belgesi olanların geçişine izin veren polis, makul mazereti olmadan seyahat eden araç sürücüsü tespit edilmediğini açıkladı.

10 Nisan 2020 tarihine kadar geçerli olacak ilçeler arası seyahat yasağı ile ilgili polisin denetimlerinin devam edeceği açıklanırken, izinsiz seyahat edip tespit edilen kişilere yasal işlem uygulanacağı belirtildi.

67 kişi tutuklandı

Öte yandan Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; 6-7 Nisan 2020 tarihleri arasında sabah saat 06.00’a kadar ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 48 kişi kısmi, 19 kişi ise gece saat 21.00’den sonra tam sokağa çıkma yasağını deldi. Toplam 67 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti.

Bahse konu şahısların tutuklanıp haklarında soruşturma başlatıldığı belirtildi.