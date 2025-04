Polis ‘patronun’ peşinde

Ömer KADİROĞLU

Girne’de Kulis isimli eğlence mekanına sabaha karşı tabanca ile ateş açtıkları tespit edilerek

yürütülen “Hayalet Operasyonu” kapsamında Abdürrahim Çelik, Nurullah Çaktırmaz, Hasan Can Bayram, Yalçın Demir ve Davut Baran Bayram yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verilirken, suçla bağlantılı şahısların arandığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis; olayın 17 Nisan sabaha karşı 01.00 sıralarında Mete Adanır Caddesi'nde meydana geldiğini ve can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını söyledi.

Polis; olayın ardından Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından düzenlenen “Hayalet Operasyonu” kapsamında, meselede zanlı olarak görülen Abdürrahim Çelik, Nurullah Çaktırmaz ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Hasan Can Bayram, Yalçın Demir ve Davut Baran Bayram’ın tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis; olayda kullanılan kiralık aracın tespit edildiğini ve araç içerisinde yapılan aramalarda, toplam 3 adet boş kovan ile 4 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis; zanlılardan yapılan sorguda ise olayda kullanılan silahı Dikmen bölgesinde gömdüklerinin öğrenildiğini açıkladı. Polis memuru; 7.65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjörün ise Dikmen’de bir arazi içerisinde gömülü şekilde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis; zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutuklama emri alındığını; bu süre içerisinde birçok kamera görüntüsü incelediklerini kaydetti. Polis memuru; incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu söyledi. Polis; ayrıca zanlıların cep telefonunda inceleme yapılacağını, aranan şahıslar olduğunu belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.