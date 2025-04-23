Örnek olsun

Çevre Koruma Dairesi, bazı kişiler tarafından Yedidalga Plajı’nda çevreye gelişi güzel şişelerin atılması iddialarıyla ilgili haberi ihbar kabul ederek harekete geçti. Polis ile iş birliğinde kişilere ulaşıldı ve yaratılan kirlilik Çevre Koruma Dairesi gözetiminde temizletildi.

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Çevre Koruma Dairesi’nden yapılan açıklamada, Çevre Koruma Dairesi’nin, 16 Nisan tarihinde bir haber sitesinde “gençlerin Yedidalga Plajında şişeleri gelişi güzel atmaları” üzerine yapılan haberi ihbar kabul ederek harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, devamla şu ifadelere yer verildi:

Polis ve Çevre Koruma Dairesi yetkilileri iş birliği halinde çalışıp, suçu işleyen kişilere ulaşmıştır. Polis ekipleriyle yapılan istişare sonucunda bahse konu kişilere, Yedidalga Plajı’nda yarattıkları kirlilik, Çevre Koruma Dairesi personelleri gözetiminde temizlettirilmiştir.”

