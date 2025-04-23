Bugünün küçükleri yarının büyükleri

Türk milletinin egemenliğini simgeleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Törenler çerçevesinde 6 ilçedeki okullardan seçilen 17 öğrenci, dün devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret etti.

İlk temsili Genel Kurul “Çocuk Hakları” gündemiyle yapıldı

Kutlamalar çerçevesinde, yeni Cumhuriyet Meclisi’nde 23 Nisan Özel Oturumu düzenlendi.

“Çocuk Hakları” gündemiyle gerçekleştirilen ilk Genel Kurul toplantısına, ülke genelindeki okullardan, Meclis’teki milletvekili dağılımına uygun şekilde belirlenen 50 öğrenci katıldı.

Öğrenciler, milletvekillerinin koltuklarına oturarak söz aldı ve görüşlerini Meclis kürsüsünden dile getirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan temsili Meclis Genel Kurulu’nda öğrencilere, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, bazı bakanlar, milletvekilleri ve öğretmenler eşlik etti.

Meclis Başkanı Zen Arıbuka oldu, Genel Kurul’a başkanlık etti

Genel Kurul’da başkanlık görevini yürütecek Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa öğrencisi Zen Arıbuka aldı.

Arıbuka, ilk olarak Türk Çocuğunun Andı’nı okudu, Genel Kurul'daki milletvekili koltuğunda oturan öğrenciler de ona eşlik etti.

Çocuk Hakları Bildirgesi okundu, şiir seslendirildi

Genel Kurul toplantısı Çocuk Hakları Bildirgesi’nin okunmasıyla devam etti. Bildirgeyi, Lefkoşa‘dan Levent İlkokulu öğrencisi Arel Gülseven okudu, Girne’den Lapta İlkokulu öğrencisi Leyla Lemis Keklik ise “Benim İki Bayrağım Var.” isimli şiiri seslendirdi.

Konuşmaların ardından 23 Nisan Özel Oturumu tamamlandı. Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, milletvekilleri ve çocuklar, 10. Yıl Marşı eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Program, Meclis bahçesinde düzenlenen etkinliklerle sona erdi.

Tatar, görevini Melin Kunt’a devretti

Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, öğrenciler devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bu çerçevede, 9 Eylül İlkokulu Müdürü Elçin Altan’ın öncülük ettiği öğrenci heyetini kabul etti.

Yeni Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Tatar görevini temsili olarak 9 Eylül İlkokulu öğrencisi Melin Kunt’a devretti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, yeni Cumhurbaşkanlığı binasındaki ilk kabulünde öğrenci heyetini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Melin Kunt, temsili Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, kendisini “ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı” olarak tanıttı ve “Hayallerim büyük, umutlarım güçlü, yüreğim cesur.” ifadeleriyle sözlerine başladı. Kunt, bir ülkeyi büyütenin yalnızca yollar ve köprüler değil, sevgiyle, adaletle ve oyunlarla büyüyen çocuklar olduğunu vurguladı.

Ziyaretin sonunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 23 Nisan nedeniyle çocuklara hediyeler takdim etti. Ardından Cumhurbaşkanlığı önünde anı fotoğrafları çekildi.

Tatar, özel eğitim öğrencilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çocuk Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Yeni Yerleşkesinde özel eğitim öğrencilerini de kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre öğrencilere kabulde, öğretmenleri ve aileleri eşlik etti.

Başçeri, çocukları kabul etti

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret eden öğrencileri kabul etti.

Büyükelçi Başçeri, TC Lefkoşa Büyükelçiliğine gelen çocukların bayramını kutlayarak, öğrencilerle sohbet etti.

9 Eylül İlkokulu Müdürü Elçin Altan’ın eşlik ettiği heyette, 6 ilçeden 17 ilkokul öğrencisi yer aldı.

Büyükelçi Ali Murat Başçeri, kendini ziyaret eden çocukların gelecekte bu makamlarda oturabileceğini belirterek, “Sizler de bayrağı teslim alıp, bu bayrak yarışını ileriye taşıyacaksınız. Sizlere, güvenimiz ve inancımız tam” şeklinde konuştu.

Öğrenciler Başçeri’ye çiçek takdim etti. Başçeri de çocuklara çikolata ve hediye dağıttı, günün anısına toplu fotoğraf çekildi.

Bakanlık koltukları çocuklara devredildi

23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Bakanlar Kurulu toplantısında bakanlık koltukları çocuklara devredildi.

9 Eylül İlkokulu Müdürü Elçin Altan kontrolünde; Lefkoşa’dan 5, Gazimağusa’dan 3, Girne’den 3, Güzelyurt’tan 1, Lefke’den 2 ve İskele’den 3 okulu temsilen toplam 17 öğrenci Kabine’yi oluşturdu.

Tüm Bakanlar, çocuklara koltuklarını teslim etmek üzere Bakanlar Kurulu Toplantı Salonu’nda hazır bulundu.

Çocuklar, Başbakan Üstel’e çiçek verirken, Üstel çocuklara günün anısına hediye takdim etti.

Başbakan Ünal Üstel konuşmasında, bu özel günde geleceğin başbakan ve bakanlarına Bakanlar Kurulu’nu emanet ettiklerini söyledi.

Üstel çocuklara, “Yarınlarımızı size emanet edeceğiz, bayramınız kutlu olsun.” dedi.

Başbakanlık koltuğuna oturup, çocukların Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık eden Karakol İlkokulu öğrencisi Çınar Ege Özzaim ise Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105’inci yıldönümü olduğunu kaydetti.

Ardından bakanlık koltuklarına oturan çocuklar, ekonomi, sağlık, turizm, tarım, çalışma hayatı ve eğitim gibi konularda fikirlerini ortaya koydu.

Çavuşoğlu, koltuğunu Arin Şahlan’a devretti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Bakanlık koltuğunu Şht. Hasan Cafer İlkokulu öğrencisi Arin Şahlan’a devretti.

9 Eylül İlkokulu Müdürü Elçin Altan başkanlığında Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Lefke ve İskele’den 16 öğrenci Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette, Bakan Nazım Çavuşoğlu çocukların gününü kutlayarak, onlara hediye dağıttı.

Kendisine çiçek takdim eden çocuklara, çiçeklerin yeni Bakan’a takdim edilmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, çiçekleri Bakan koltuğuna oturan Arin Şahlan’a verdi.

Belediye başkanları da ziyaret edildi

Öğrenciler,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti.

23 Nisan etkinliği düzenledi

Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi ve Gaziveren Anaokulu öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenlikleri yapıldı.

Kortej yürüyüşü de düzenlenen etkinliği, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da izledi.

Lefke Belediyesi'nden yapılan açıklamada, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da kutlandı.