Ömer KADİROĞLU

Girne- Lefkoşa ana yolu üzerinde dün sabahın erken saatlerinde 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi hafif yaralanırken, yolda trafik kaosu yaşandı. Kaza nedeniyle ana yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler uzun süre beklemek zorunda kaldı. Araçların yoldan çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.

Polisten alınan bilgiye göre; kaza dün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyreden 51 yaşındaki Filiz Bilkay yönetimindeki LV 854 plakalı araç ile önünde seyretmekte olan 50 yaşındaki Yıldız Avcı Uslu yönetimindeki NR 809 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle NR 809 plakalı araç ileriye doğru savrularak önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafiğin yavaşlaması sonucu durmak zorunda kalan 30 yaşındaki Muahammed Abul Basarmiya yönetimindeki RL 260 plakalı aracın arka kısmına vurdu.

RL 260 plakalı araç da ileriye doğru savrularak önünde aynı istikamete doğru seyreden 30 yaşındaki Behiye Mişon yönetimindeki SZ 788 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan LV 854 plakalı araç sürücüsü Filiz Bilkay ve RL 260 plakalı araç sürücüsü Muahammed Abul Basarmiya, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelerin ardından Acil Servis’te müşahede altına alındı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

