Ne yaptığını hatırlamadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da komşusu olan 15 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 58 yaşındaki K. S. şikayet üzerine tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Olay anında 220 miligram alkollü olduğu açıklanan zanlı hakkında 2 gün ek tutuklama emri verilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru Şükrü Hafız; zanlının 20 Nisan 2025 tarihinde saat 02.00 sıralarında, 220 miligram alkol tesiri altında olduğu sırada ikametgahı olan apartman dairesinin yatak odası içerisinde, komşusunun 15 yaşındaki kız çocuğunu, alın, boyun ve yanağından öperek, cinsel organını okşamak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Şikayet üzerine zanlının tespit edilerek gözaltına alındığını anlatan polis; ifadesinde suçlamaları reddettiğini ifade etti.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2025, 10:53