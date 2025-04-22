Lüks araçlara zarar verdi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da alkollü, süratli ve ehliyetsiz bir şekilde direksiyon başına geçen Muhammed Yekta, yoldan çıkarak bir araba galerisine daldı. Satışa sunulan araçlara çarpan ve bir milyon 170 bin TL tutarında hasara yol açan Yekta tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Zanlı ileride yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis; kazanın 19 Nisan 2025 tarihinde, saat 05.20 sıralarında Şht. Mustafa A. Ruso Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis; çift şeritli yolda KP 100 plaka salon araç ile 92 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden zanlının, yol üzerinde bulunan Özkan Auto önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirtti.

Polis; sürücünün yolun solundan yoldan çıkarak, Özkan Auto galeri içerisinde girdiğini; park halinde bulunan galeriye ait NC 929 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çaptırdığını açıkladı. Polis; kontrolsüzce ilerlemeye devam eden sürücünün Range Rover marka araca da daha sonra galeriye ait demir profil direğine vurduğunu kaydetti.

Polis; kontrolsüzce savrulan Range Rover aracın da park halinde bulunan ve galeriye ait olan VC 385 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptığını belirtti. Polis; kazanın etkisiyle savrulan VC 385 plakalı aracın ise park halinde bulunan ve galeriye ait olan BMW marka salon aracın sağ yan kısmına çarptığını kaydetti.

Polis; kazada yaralanan olmazken, Range Rover marka araçta 400 bin TL, NC 929 plakalı araçta 300 bin TL, KP 180 plakalı araçta 250 bin TL, VC 385 plakalı araçta 150 bin TL, BMW araçta 70 bin TL, metal profil direkte ise 10 bin TL tahmini hasar meydana geldiğini söyledi.

Polis; soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının işlemiş olduğu "alkollü araç kullanmak, dikkatsiz sürüş, tehlikeli sürüş, sürat, KKTC'den sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak" suçlarından teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 80 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

