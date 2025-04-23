Gözler Londra’da

Ukrayna lideri Zelenski, Londra görüşmelerinde ateşkesin sağlanması durumunda Rusya'yla görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Ukrayna heyeti, Çarşamba günü Londra'da yapılacak görüşmelerde tam veya kısmi ateşkesi görüşmek için yetkili olacak. Ateşkesin sağlanması durumunda Rusya ile tüm formatlarda görüşmeye hazırız" açıklamasında bulundu.

Zelenski, Londra'da İngiltere, Fransa, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin çarşamba günü Rusya-Ukrayna savaşı için koşulsuz ateşkesi görüşeceğini açıklamıştı.

Başkent Kiev’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Zelenski, "Bir ateşkesten sonra, çıkmazların yaşanmayacağı her türlü formatta masaya oturmaya hazırız. Ancak her konuda hızla anlaşmak mümkün olmayacak" ifadelerini kullandı.

Zelenski ayrıca, toprak meseleleri, güvenlik garantileri ve Ukrayna’nın NATO üyeliği gibi karmaşık konuların gündemde olduğunu vurguladı.

Putin: Geleceğe doğru bakmaya hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da sona eren geçici ateşkes süreciyle ilgili olarak, "Ukrayna'nın askeri faaliyetlerinde azalma görüldü. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz ve geleceğe doğru bakmaya hazırız" açıklamasında bulunmuştu.

