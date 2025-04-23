Felaket yaşandı

Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstandinos Tasulas, “Kıbrıs’ın neredeyse yüzde 40’ının Türkiye tarafından işgal edilmesinin”, Albaylar Cuntasının 21 Nisan 1967’de yaptığı darbenin en ağır bedeli olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesinin yukarıdaki başlıkla aktardığı haberine göre; darbenin 58’inci yıldönümü nedeniyle açıklama yapan Tasulas, Birleşmiş Milletlerin (BM) tüm kararlarına rağmen Kıbrıs’ın neredeyse yüzde 40’ının “işgal altında” olmaya devam ettiğini savundu ve bunun, diktatörlük adaletsizliklerin ağırlığı altında çökmeden önce Helenizmin ödediği en ağır bedel olduğunu kaydetti.

Habere göre Tasulas, 58 yıl önce Yunanistan Anayasası’nın ve Yunan halkının askeri diktatörlükle ortadan kaldırıldığını ve bu durumun 7 yıl boyunca sürdüğünü belirterek, ülkenin uluslararası çevreden mahrum kaldığını, ifade özgürlüğünün “boğulduğunu” ve binlerce insanın işkence görerek hapishanelere mahkum edildiğini ifade etti.

Geçmişten ders çıkarılması gerektiğini kaydeden Tasulas, milli birliğin, istikrar için verilecek ortak çabanın ve kurumların korunarak güçlendirilmesinin herkesin sorumluluğu olduğuna işaret etti.

AKEL’den açıklama

Öte yandan Haravgi gazetesi de, AKEL’in Albaylar Cuntası darbesinin yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre AKEL, 7 yıl boyunca süren darbenin Yunan halkında tarihin en karanlık dönemlerinden biri olarak iz bıraktığını ve cunta askerlerinin NATO’ya fırsatlar sunduğunu, kamu servetini talan ettiğini ve demokrasiyi alt üst ettiğini belirtti.

AKEL, cuntanın Yunanistan’ı karanlığa gömdüğünü, Kıbrıs’ı kana buladığını ve ABD ile NATO’nun desteğini alarak “Kıbrıs’ın bölünmesine” öncülük ettiğini de kaydetti.

Cuntanın ihanetinin doruk noktasının, Başpiskopos Makarios aleyhindeki darbe olduğunu ifade eden AKEL, bunun, Türk askerine “kapıyı açtığına” işaret etti.

Türkiye’nin adaya girmesinden birkaç gün sonra cuntanın düştüğünü; ancak giderken “Kıbrıs’ın yarısını beraberinde götürdüğünü” belirten AKEL, cuntanın Kıbrıs aleyhinde işlediği suçun asla unutulamayacağını kaydetti.