Polis peşinde

Lefkoşa’da ihbar üzerine evinde gerçekleştirilen aramada, 20 gram hintkeneviri, 20 gram kokain ve 150 gram sentetik cannabinoid (bonzai) türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin yanı sıra iki adet silah ve 15 adet canlı mermi bulunan B.C.D. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

B.C.D. dün mahkemeye çıkarılırken, hakkında 8 gün ek tutukluluk emri alındı. Duruşmada zanlının uyuşturucu ve silahları bir şahsın talimatıyla Hamitköy’de bir konumdan aldığını, eğer yakalanmasaydı Lefkoşa’da başka bir konuma bırakacağını söylediğini aktarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 26 Eylül 2026 tarihinde 19.45-20.30 saatleri arasında, zanlı B.C.D.’nin Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahında arama yapıldığını belirtti.

Yapılan aramada, ikametgah içerisinde bir adet 9 mm çapında Sig Sauer marka, seri numarası bulunmayan ateşli silah ve tabancaya takılı şarjör içerisinde 9 mm çapında 7 adet canlı mermi bulunduğunu aktaran polis, ayrıca bir adet 7.65 mm çapında Glock marka ateşli silah ve bu tabancaya takılı şarjör içerisinde 7.65 mm çapında 8 adet canlı mermi ele geçirildiğini söyledi.

Polis, yapılan aramada bir adet hassas terazi, yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri, 20 gram kokain ve yaklaşık 150 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu ve silahları Hamitköy’de bir konumdan aldığını, eğer yakalanmasaydı Lefkoşa’da başka bir konuma bırakacağını söylediğini aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, uyuşturucunun analize, silahın ise balistik incelemeye gönderildiğini kaydetti. Polis, aranan bir şahıs ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri de olduğunu belirterek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

