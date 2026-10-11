Polise konuşmadı

Ömer KADİROĞLU

Girne’de 7.65 mm çapında tabanca ve 5 canlı mermiyle yakalanan Filistin uyruklu K.J.A.N. ile olayla bağlantılı oldukları iddia edilen İ.K. ve G.K. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Girne Kaza Mahkemesi, Filistinli zanlının ileride yargılanmak üzere 76 günü aşmayacak şekilde cezaevine gönderilmesine, diğer iki zanlının ise ağır teminat şartlarıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mert Osmanlılar, mahkemede verdiği ifadede soruşturmanın 25 Eylül’de K.J.A.N.’nin tutuklanmasıyla başladığını belirtti.

Polis, ele geçirilen 7.65 mm çapındaki tabanca ile 5 canlı merminin incelenmek üzere PGM Balistik Şubesi’ne gönderildiğini açıkladı. K.J.A.N. ve İ.K.’nin cep telefonlarının incelenmesi amacıyla bilişim emri talep edildiğini belirten polis, G.K.’nin ise ifadesinde “Cep telefonum yok, sattım” dediğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Osmanlılar, emare olarak alınan tabancanın tek darbe ile ateşlendiğini ve bu konuda rapor hazırlandığını belirtti. Tabancanın herhangi bir olayda kullanılmadığının da tespit edildiğini ifade eden polis, İ.K.’nin geçmişte işlediği suçlardan dolayı 2024 yılında hapis cezasına çarptırıldığını ve 2025 yılında şartlı tahliyeyle serbest kaldığını kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, üç zanlı hakkında uygun teminat şartları talep etti.

Biri cezaevine, ikisi teminata

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine G. Serden, olayın ciddiyetine dikkat çekerek kararını açıkladı. Mahkeme, Filistin uyruklu K.J.A.N.’nin ileride yargılanmak üzere 76 günü aşmayacak şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.

İ.K. ve G.K.’nin ise yurt dışına çıkışları yasaklandı. Mahkeme, iki zanlının 100’er bin TL nakit teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı iki kefilin ayrı ayrı birer milyon TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla serbest bırakılmalarına karar verdi.