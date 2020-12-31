YİM’de dava dosyalandı

Afet İLBAN

Sendikal Platform, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Başbakan imzası ile partizanca geçici işçi istihdamı yaptığı” iddiasıyla, Yüksek İdare Mahkemesi’ne (YİM) dava dosyaladı.

Yüksek Mahkeme Mukayyitliği’ne yapılan başvuruda, istihdam edilen 16 kişi için ayrı ayrı dava dosyalandı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, 18 Ekim’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra, seçim sonuçlarının 19 Ekim tarihinde YSK tarafından ilan edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tatar’ın mazbatasını aldığını kaydetti.

Bengihan, “Cumhurbaşkanı Tatar seçimi kazanabilme adına söz verdiği kişileri mutlu edebilmek için 22 Ekim tarihinde hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan olarak 16 geçici işçiyi memur yapmak için imza atarak, fırsat eşitliğine aykırı, hukuk dışı bir uygulama yaptı” iddiasında bulundu.

Sendikal Platform’un memlekette haksızlıkların ve hukuksuzlukların üzerine gitmek için her zaman ön saflarda olduğunu dile getiren Bengihan, bu yapılan uygulamada çok büyük bir haksızlık ve fırsat eşitliğine aykırılık söz konusu olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın yapmış olduğu istihdamlar nedeniyle sayı dolduğu için gerçekten ihtiyaç olan kamu sağlık çalışanının asıl ve sürekli kadrolara istihdam edilemediğini iddia eden Bengihan, diğer ihtiyaç olan dairelerde de sınavı geçen kişilerin kadro yetersizliği nedeniyle istihdam edilemediğini ileri sürdü.

Bengihan, bu nedenle Cumhurbaşkanı Tatar’ın 22 Ekim’de istihdam ettiğini savundukları 16 kişi için tek tek dava dosyalayarak, yürütmenin aldığı kararı durdurma başvurusu yapacaklarını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020, 11:41