‘Pozitif vaka artıyor’

Filiz SEYİS

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Meclis önünde ortak basın toplantısı düzenledi.

Covid-19 salgınından dolayı, okullarda sağlık ve güvenlik ortamının olmadığını, panik ve güvensizliğin hâkim olduğunu savunan sendikalar, “Toplum sağlığı ancak sağlıklı ve güvenli okullarla korunabilir” yazılı bir de pankart açtılar.

Basın toplantısında ilk olarak söz alan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, salgının hem Kuzey hem de Güney Kıbrıs’ta tehlikeli bir hal almaya başladığını ifade etti.

Bulaşın okullarda görülmesinin esas nedeninin dershaneler ve taşımacılık olduğunu savunan Elcil, bu ortamda kolej giriş sınavına izin verdiği gerekçesiyle Eğitim Bakanlığı’nı eleştirdi.

İlköğretimde 50’nin üzerinde öğretmenin pozitif veya temaslı olmasından dolayı izole olduğunu iddia eden Elcil, yaklaşık iki haftadır okullara giden öğrenci sayısının da ciddi şekilde düştüğünü anlattı.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, hükümet edenlerin siyaseten kararlar aldığını iddia ederek, bundan dolayı endişelerinin arttığını belirtti.

700-800 kişilik okullara 40 civarında öğrenci gittiğini savunan Gökçebel, velilerin hiçbir güveninin kalmadığını ileri sürdü.

Basın toplantısında, KTOEÖS Genel Sekreteri Selma Eylem, Genel Orta Eğitim ve Mesleki Teknik Eğitim okullarında görülen vaka ve temaslı sayıları ile ilgili rakam verdi.

Eylem, “Genel Orta Eğitim ve Mesleki Teknik Eğitimde 1 pozitif öğretmen, 11 pozitif öğrenci,

22 temaslı öğretmen ve 129 temaslı öğrenci mevcuttur” dedi.



Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020, 11:41