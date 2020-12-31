Onalt Group, yeni markası Rixol’ün tanıtımına start verdi

Reklam yüzü Ziynet Sali

Onalt Group, yeni markası Rixol’ün tanıtımına start verdi
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Kale Boya ve ÇBS markaları ile KKTC’nin yapı kimyasalları ve boya alanındaki en
büyük üreticisi Onalt Group, temizlik ve kişisel bakım ürünleri kategorisindeki
yeni markası Rixol’ün reklam kampanyasına Ziynet Sali ile start verdi. Bu işbirliğiyle,
ünlü Kıbrıslı ses sanatçısı Ziynet Sali, KKTC’den çıkan en büyük temizlik
ve kişisel bakım markası olma hedefindeki Rixol ile buluşuyor.
Rixol’ün reklam kampanyasının özellikleri hakkında bilgi veren Onalt Group
CEO’su Halil Onalt, kampanyanın sadece reklam filmiyle sınırlı kalmayacağını,
tüketiciye ulaşan tüm mecraları etkin bir şekilde kullanacaklarını belirtti. Halil
Onalt, temizlikte hijyene önem veren tüketicilerin beklentilerini gerçekleştirmeyi
hedefleyerek yürütülen tüketici araştırmaları ile belirlenen özelliklerdeki ürün
gamıyla Rixol’ün, kısa süre içinde KKTC ve Türkiye’de hijyen ve temizlik kategorisinde
en çok bilinen marka haline geleceğini ifade etti. Kendi kategorisinin yıldız
markası olmayı hedefleyen Rixol’ü temsil edecek isim olarak, lansman kampanyasını
çok iyi taşıyabilecek, Kıbrıslıların sesi ve bestelerini ilgiyle ve gururla takip
ettikleri Ziynet Sali’yi seçtiklerinin altını çizdi.
Markanın, “tartışmasız, en iyisi” sloganıyla yola çıktığını lansman kampanyası ile
duyuran Ziynet Sali, "Rixol tarafından reklam yüzü̈ ve hijyen elçisi olarak seçilmiş
olmak beni çok heyecanlandırdı. İçinde olduğumuz bu zorlu koşullarda
hijyen oldukça önemli. Bu anlamda Rixol ile aynı anlayışa sahibiz. Rixol, gücünü
bilimsel araştırmalardan alan yenilikçi ürünleri ile herkese sağlık ve hijyen
sunuyor" diyerek marka ile işbirliğini açıkladı. 
 

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020, 11:43
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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