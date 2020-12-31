Onalt Group, yeni markası Rixol’ün tanıtımına start verdi

Kale Boya ve ÇBS markaları ile KKTC’nin yapı kimyasalları ve boya alanındaki en

büyük üreticisi Onalt Group, temizlik ve kişisel bakım ürünleri kategorisindeki

yeni markası Rixol’ün reklam kampanyasına Ziynet Sali ile start verdi. Bu işbirliğiyle,

ünlü Kıbrıslı ses sanatçısı Ziynet Sali, KKTC’den çıkan en büyük temizlik

ve kişisel bakım markası olma hedefindeki Rixol ile buluşuyor.

Rixol’ün reklam kampanyasının özellikleri hakkında bilgi veren Onalt Group

CEO’su Halil Onalt, kampanyanın sadece reklam filmiyle sınırlı kalmayacağını,

tüketiciye ulaşan tüm mecraları etkin bir şekilde kullanacaklarını belirtti. Halil

Onalt, temizlikte hijyene önem veren tüketicilerin beklentilerini gerçekleştirmeyi

hedefleyerek yürütülen tüketici araştırmaları ile belirlenen özelliklerdeki ürün

gamıyla Rixol’ün, kısa süre içinde KKTC ve Türkiye’de hijyen ve temizlik kategorisinde

en çok bilinen marka haline geleceğini ifade etti. Kendi kategorisinin yıldız

markası olmayı hedefleyen Rixol’ü temsil edecek isim olarak, lansman kampanyasını

çok iyi taşıyabilecek, Kıbrıslıların sesi ve bestelerini ilgiyle ve gururla takip

ettikleri Ziynet Sali’yi seçtiklerinin altını çizdi.

Markanın, “tartışmasız, en iyisi” sloganıyla yola çıktığını lansman kampanyası ile

duyuran Ziynet Sali, "Rixol tarafından reklam yüzü̈ ve hijyen elçisi olarak seçilmiş

olmak beni çok heyecanlandırdı. İçinde olduğumuz bu zorlu koşullarda

hijyen oldukça önemli. Bu anlamda Rixol ile aynı anlayışa sahibiz. Rixol, gücünü

bilimsel araştırmalardan alan yenilikçi ürünleri ile herkese sağlık ve hijyen

sunuyor" diyerek marka ile işbirliğini açıkladı.



Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020, 11:43