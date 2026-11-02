Proje hazır

UBP Girne Belediye Başkan Adayı Dr. Bekir Paşaoğlu, Girne’nin trafik sorununa bütünlüklü bir yaklaşımla çözüm üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Doğu Çevre Yolu projesine de dikkat çeken Paşaoğlu, projenin finansmanının hazır olduğunu belirtti.

UBP Girne Belediye Başkan Adayı Dr. Bekir Paşaoğlu, Girne’nin giderek büyüyen sorunlarına günü kurtaran değil, kalıcı ve sürdürülebilir projelerle çözüm üretmek istediklerini söyledi. tv2020’de Melis Günel’in sunduğu “Güne Merhaba” programına konuk olan Paşaoğlu, sosyal belediyecilikten ulaşıma kadar birçok alanda hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlattı.

Girne’de artan nüfusun sorunlara çözüm üretmemek için mazeret olarak gösterilemeyeceğini belirten Paşaoğlu, doğru planlama ve uzun vadeli projelerle kentteki kronikleşmiş sorunların aşılabileceğini ifade etti.

Her mahalleye kar amacı gütmeyen kreş

Paşaoğlu’nun açıkladığı projeler arasında, devlet ve belediye iş birliğiyle Girne’nin her mahallesinde kar amacı gütmeyen kreşler kurulması öne çıktı.

Özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının erken yaşta eğitim imkanlarından yararlanabilmesini önemsediklerini belirten Paşaoğlu, çocukların geleceğinin ailelerinin ekonomik durumuna bağlı olmaması gerektiğini vurguladı.

Paşaoğlu, “Çocuklarımızın geleceğini ailelerinin gelir düzeyi belirlemesin; sosyal belediyecilik tam bu noktada devreye girmelidir” dedi.

Trafik sorununa çok yönlü çözüm

Girne’nin en önemli sorunlarından biri haline gelen trafik yoğunluğuna da değinen Paşaoğlu, bu sorunun tek bir projeyle çözülemeyeceğini kaydetti.

Mevcut yolların güncellenmesi, toplu taşımanın daha etkin hale getirilmesi ve ağır vasıtaların kent içindeki hareket saatlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Paşaoğlu, trafik sorununa bütünlüklü bir yaklaşımla çözüm üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Doğu Çevre Yolu için finansman hazır

Doğu Çevre Yolu projesine de dikkat çeken Paşaoğlu, projenin finansmanının hazır olduğunu belirtti. Projenin hayata geçirilmesiyle Çatalköy yönünden gelen araçların doğrudan Lefkoşa yönüne bağlanabileceğini ifade eden Paşaoğlu, böylece Girne şehir merkezindeki trafik yükünün azaltılmasının hedeflendiğini aktardı.

Girne’nin büyüyen ihtiyaçlarının geçici çözümlerle karşılanamayacağını yineleyen Paşaoğlu, sosyal hizmetlerden ulaşıma kadar kentin geleceğini gözeten bir belediyecilik anlayışını hayata geçirmek istediklerini söyledi.